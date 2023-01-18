İŞKUR Proje Koordinasyon Danışmanlığı Hizmet Alımı ilanı verdi

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türk Kızılay’ı tarafından uygulanan, AB Mali İmkânı (FRİT) kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası işbirliğinde yürütülen İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi kapsamında, İŞKUR Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ankara’da görevlendirilmek üzere, Proje Koordinasyon Danışmanlığı hizmeti (2 kişi) alımı yapılacaktır.



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