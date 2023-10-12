İŞKUR'da en fazla açık iş ilanı olan meslekler belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR tarafından hazırlanan raporları paylaştı. Türkiye'de 272 bin 419 adet "açık iş ilanı" olduğunu açıkladı.

İŞKUR'da en fazla açık iş ilanı olan meslekler belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en fazla işçi talep eden sektörler ile en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması ile ilgili yaptığı açıklamada, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit ederek iş arayanların istihdama katılımını kolaylaştırıcı adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti.

Bakan Işıkhan'ın atıfta bulunduğu rapora göre ise Türkiye genelinde 1 ve üzeri çalışanı olan 16 bin 778 işletme ile 14-31 Ağustos 2023 arasında görüşülerek yapılan araştırma, açık iş sayısının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,3 oranında arttığını ve açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) sayısının 272 bin 419 olduğunu ortaya koydu.

Açık iş oranının en yüksek olduğu sektörlerin başında ise "bilgi ve iletişim", "inşaat" ve "imalat" sektörleri geldi.

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AÇIK İŞLERDE TALEP EDİLEN BECERİLER

İŞKUR, Uluslararası Mesleki Sınıflandırması’na göre tasnif edilen ana meslek gruplarının talep ettikleri becerileri ise şöyle listeledi:

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EN FAZLA AÇIK İŞ İLANI OLAN MESLEKLER

Açık iş oranın en yüksek olduğu mesleklerin başında ise silahsız özel güvenlik görevlisi, garson ve paketleme işçisi meslekleri yer aldı.

Bu meslekleri sırasıyla alçı dekorasyoncu, satış danışmanı, temizlik görevlisi, makineci, inşaat işçisi, düz dikiş makineci ve konfeksiyon işçisi takip etti.

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