Yeni yıla girilmesiyle İŞKUR bünyesinde bulunan pek çok firma yeni ilanlar yayınlamaya başladı. İŞKUR’a başvuracak adaylar İŞKUR’un nasıl çalıştığını araştırıyor. Peki, İŞKUR’da nasıl iş bulunur? İŞKUR ilanlarına nasıl, kimler başvurabilir?

İŞKUR, faaliyetlerine ülkenin dört bir yanında aktif biçimde devam ediyor ve işverenlerle iş arayanları birbirleriyle buluşturuyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte pek çok firma yeni ilanlar yayınlamaya başladı. Peki, İŞKUR ilanlarına nasıl, kimler başvurabilir?

İŞKUR’A KİMLER BAŞVURABİLİR?

İş arayanların İŞKUR’a başvurup kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.

İŞKUR kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından İŞKUR Kurumuna hiçbir sorumluluk yüklenmemektedir.

İŞKUR’A NASIL BAŞVURULUR?

İŞKUR’un sunduğu hizmetlerden yararlanabilmek için İŞKUR’un sisteminde kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir.

İŞKUR’da iş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur.

Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme girilmesi gerekiyor.

Özgeçmişinizde eğitim ve meslek bilgileri girilmeden İŞKUR kaydınız aktife alınmamaktadır.

İŞKUR İŞ İLANLARI NASIL SORGULANIR?

İŞKUR tarafından yayınlanan iş ilanlarını internet üzerinden sorgulamak için aşağıda yer alan adımları sırasıyla takip edebilirsiniz:

- İŞKUR'un resmî internet sitesine girmelisiniz. Siteye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

- "İş Arayan" bölümünden giriş yapın. Eğer İŞKUR İş Arayan üyeliğiniz yoksa aynı sayfa üzerinden Üye Ol butonuna tıklayıp ilgili yerleri doldurarak birkaç dakika içerisinde üyelik işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

- Üyelik ve giriş işlemlerini gerçekleştirdikten sonra İş İlanları kısmından filtreleme yöntemi ile kendinize en uygun iş ilanlarını bularak başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

- İş ilanlarına yaptığınız başvurulardan olumlu geri dönüş alma ihtimalinizi artırmak için filtreleme seçeneklerini olabildiğince doğru ve titiz biçimde kullanmanız gerekir.

İŞKUR İŞ İLANLARI FİLTRELEME NASIL YAPILIR?

İŞKUR üzerinden iş ilanlarını sorgularken filtreleme yapmanız, iş arama sürecinizi kolaylaştırmak adına oldukça önemlidir.

İŞKUR sistemi üzerinde yer alan açık iş ilanları arasından size uygun olanları belirleyebilmek için filtreleme seçeneklerini kullanırken dikkat etmeniz gerekenler şöyle:

- Ülke, il ve ilçe seçimi yaparken uzun vadeli düşünmeye özen gösterin. Çünkü ikamet ettiğiniz veya etmeyi planladığınız yer ile çalışacağınız iş yeri arasındaki mesafe işverenler için son derece önemli.

- Meslek ve öğrenim durumu bilgilerinizi doğru şekilde belirtin. Eğer henüz belirli bir mesleğiniz bulunmuyorsa ve hangi mesleğe yönelmeniz gerektiği hakkında net bir fikir sahibi değilseniz bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Ancak eğitim durumunuzu eksiksiz biçimde belirtmeniz gerekir.

- İşverenler engelli bireyler için genellikle ayrı bir kontenjan üzerinden alım yapmayı tercih ederler. Bu nedenle özel gereksinimli bir bireyseniz bu durumu gizlemek yerine açık biçimde belirtmeniz tavsiye edilir.