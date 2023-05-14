Islak imzalı ilk sonuçlar geldi. Kılıçdaroğlu sürpriz yaptı. Murat Ağırel açıkladı

Gazeteci Murat Ağırel'in paylaştığı ıslak imzalı ilk sonuçlara göre Kemal Kılıçdaroğlu %47.63'lük oy ile seçimi önde götürüyor.

Islak imzalı ilk sonuçlar geldi. Kılıçdaroğlu sürpriz yaptı. Murat Ağırel açıkladı

Gazeteci Murat Ağırel ıslak imzalı ilk sonuçları Tweitter hesabından açıkladı.

Ağırel'in Twitter hesabından açıkladığı sonuçlara göre;

Toplam 192.169 sandıktan 35.219'u açıldı. Açılan sandıklara göre Erdoğan'ın oyu %46.53, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu %47.63, Sinan Oğan'ın ise %5.38 oldu.

Ağırel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Toplam Sandık Sayısı : 192.169
Açılan Sandık Sayısı: 35.219

RT.Erdoğan. : %46.53 -4.153.259 oy
K.Kılıçdaroğlu : %47.63 -4.251.506 oy
S.Oğan. : %5,38 -479.989 oy

Saat 19:13
(Sisteme girilen Islak İmzalı tutanaklar sonucu)

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