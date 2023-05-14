Islak imzalı ilk sonuçlar geldi. Kılıçdaroğlu sürpriz yaptı. Murat Ağırel açıkladı

Gazeteci Murat Ağırel ıslak imzalı ilk sonuçları Tweitter hesabından açıkladı.

Ağırel'in Twitter hesabından açıkladığı sonuçlara göre;

Toplam 192.169 sandıktan 35.219'u açıldı. Açılan sandıklara göre Erdoğan'ın oyu %46.53, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu %47.63, Sinan Oğan'ın ise %5.38 oldu.

Ağırel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Toplam Sandık Sayısı : 192.169

Açılan Sandık Sayısı: 35.219

RT.Erdoğan. : %46.53 -4.153.259 oy

K.Kılıçdaroğlu : %47.63 -4.251.506 oy

S.Oğan. : %5,38 -479.989 oy

Saat 19:13

(Sisteme girilen Islak İmzalı tutanaklar sonucu)