İslam İşbirliği Teşkilatı bugün toplanıyor

İHA'nın haberine göre; İsveç’te Kurban Bayramı’nın ilk gününde Müslümanların kutsal kitabı Kur’an’ın yakılmasının ardından bugün İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) acil olarak toplanıyor. İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından bugün yapılan açıklamada, teşkilatın merkezi olan Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde yapılacak toplantıda Kur’an-ı Kerim’in yakılmasının sonuçları tartışılacak. Kur’an-ı Kerim’e yapılan saygısızlığa karşı alınacak önlemlerin görüşüleceği belirtilen açıklamada, halklar arasında karşılıklı saygı ve uyumu baltalayan, hoşgörü, ılımlılık ve aşırılığın reddi değerlerini yaymaya yönelik uluslararası çabalara ters düşen bu eylemlerin ciddiyeti konusunda uyarıda bulunuldu. İlgili ülkelerin hükümetlerinin, bu gibi olayların tekrarını önlemek için etkili önlemler alması gerektiği belirtilirken Kur’an'ın kutsallığına ve diğer İslami sembollere saygısızlık etmeye yönelik tüm girişimlerin kınanması istendi.

Açıklamada ayrıca, "Birleşmiş Milletler (BM) Şartı kapsamında, ırk, cinsiyet, dil veya din ayrımı olmaksızın insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı destekleme ve teşvik etme yükümlülüğü yeniden teyit edildi” ifadeleri kullanıldı. Küresel barış ve uyum için, dinler, kültürler ve medeniyetler arasındaki diyaloğun, anlayışın ve işbirliğinin teşvik edilmesinin önemi vurgulanarak, insanların ifade özgürlüğü hakkını sorumlulukla ve uluslararası insan hakları yasalarına uygun olarak kullanması gerektiğine dikkat çekildi.