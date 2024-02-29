İslam Memiş altının cayır cayır yanacağı rakamı açıkladı. "Daha yükselişler yeni başladı"

Zehra Koç'un haberine göre, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, flaş altın yorumlarında bulundu.

İslam Memiş "Uzun vadede altın satılmaz. Daha yükselişler yeni başladı. Ons altın tarafında 2030 dolar direncindeyiz. Yukarıda 2050-2065 dolar dirençleri var. Ama yıl içinde 2350 dolara kadar yükseliş öngörüm hala devam ediyor. Diğer yandan gram altın dolardan destek alıyor. Burada da bizim takip ettiğimiz seviye yaz aylarında 2500-2700 TL ve yıl sonunda da 3000 lira seviyesi öngörüm halen devam etmekte. O yüzden altın her fırsatta alınır" dedi.

İslam Memiş "Başta merkez bankalarının para politikasına ilişkin faiz indirim süreci ons altını pozitif yönde destekleyecek. Jeopolitik gerilimler ve küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler halen devam etmekte. Bunlar altının ons fiyatını pozitif yönde desteklemektedir. İçeride dolar TL kuru yükselişine devam ederse gram altında yükselişler kaçınılmaz olur." diye konuştu.