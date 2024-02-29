Gram altında flaş yıl sonu tahmini

2023 yılının en trend yatırım araçlarından olan gram altın, 2024 senesine de pozitif başlangıç yaptı. Fed’in faiz politikasına dair gelen beklentileri, altın fiyatlarında yukarı yönlü ivme oluşturması bekleniyor.

2024 yılında gram altının ulaşabileceği seviyelere ilişkin ekonomistler tahminler gelmeye devam ediyor. Fed'in faiz indirimine başlaması ihtimali dolar tarafını zayıflatacağı için altın tarafını güçlü tutacak. Bu durumda gram altında yeni rekorları üst üste beraberinde getirebilir.

Rıza Gökay Tuğsavrol

Altın piyasaları uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol, gram altın fiyatının rekorlar kırmasına dair açıklamada bulundu. Tuğsavrol, gram altın/TL de yükselişin devam ettiğini ve uluslararası piyasalarda ons altının yatay seyrettiğini söylerken "Ancak Fed tarafından gelen faiz indirimiyle ilgili güvercin açıklamalar gram altın/TL'yi yukarı hareket ettiriyor" ifadelerini kullandı. Tuğsavrol, gram altın/TL'deki yükselişin temel sebeplerinden bir tanesi dolar/TL'nin kademesel olarak yukarı yönlü hareketlilik olduğunu söyledi.

Ons altın 2400’ü görebilir

Altın uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, uluslararası piyasalarda altının onsunun 2024 sonunda 2400 dolar olacağını düşündüğünü belirtti. Yıldırımtürk, serbest piyasada yükselişin devam ederek yıl sonunda gram altının 3200 TL seviyesini görmesini tahmin ettiğini belirtti.

3500 TL'Yİ GÖREBİLİR

"Önümüzdeki günlerde Fed'den gelecek açıklamalar, enflasyon ve işsizlik verileri ons altını tekrar yukarı çekebilir" diyen Tuğsavrol, "Bu durum da gram altın/TL'nin yükselişini sürdüreceğini gösteriyor bize" dedi. Uzman isim, gram altının ne kadar yükseleceği ile ilgili piyasa tahminlerini de paylaştı. Tuğsavrol "Serbest piyasada gram altın/TL beklentisi Mayıs ayına kadar 2600 TL olması bekleniyor. Kademesel olarak serbest piyasada gram altın sene sonunda 3500 TL'yi görebilir" ifadelerini kullandı.

YATIRIMCILARIN RADARINDA ABD VERİLERİ YER ALIYOR

Altın fiyatları ABD'den bugün gelecek olan 'Kişisel Tüketim Harcamaları' verisine odaklanmış halde. Bu veriler, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirmeye başlayacağı tarih için altın yatırımcısına dair sinyaller verebilir.