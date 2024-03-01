Bir enerji şirketi daha halka arz ediliyor. Hisselerinin satış fiyatı açıklandı

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Bir enerji şirketi daha halka arz ediliyor. Hisselerinin satış fiyatı açıklandı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yenilenebilir kaynaklardan elektrik üreticisi Mogan Enerji Yatırım Holding'in halka arzına onay verdi. Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji yatırımcılarından biri olan MOGAN Enerji, 28 – 29 Şubat ve 1 Mart tarihleri arasında talep toplamaya başladı.

Güriş Holding'e bağlı olan Mogan Enerji’nin talep toplaması bugün bitiyor. Halka arz 1 lira nominal değerli hisse başına 11.33 TL’den gerçekleştirilecek. Hisselerin tamamının satılması halinde şirketin halka açıklık oranı %10.8, halka arz büyüklüğü 2.98 milyar TL, yani 95.9 milyon dolar olacak.
Şirket tarafından yayınlanan taslak izahnamesine göre halka arz gelirlerinin %45'i mevcut santrallerde iyileştirmeler ve yeni yatırımlar için, %45'i borçların azaltılması için, %10'u ise işletme sermayesi için kullanılması planlanıyor.
MOGAN ENERJİ NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?
Mogan Enerji Yatırım Holding AŞ halka arzı için 28 Şubat, 29 Şubat ve 1 Mart talep toplama tarihleri olarak belirlendi.
MOGAN ENERJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
TSKB aracılık edeceği halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 11,33 TL sabit fiyat üzerinden satışı yapılacak.

2.1 milyon katılım sağlanırsa yaklaşık 100 lot (1333 TL)

2.5 milyon katılım sağlanırsa yaklaşık 84 lot (951 TL)

2.9 milyon katılım sağlanırsa yaklaşık 73 lot (827 TL)

3.3 milyon katılım sağlanırsa yaklaşık 64 lot (725 TL)

3.7 milyon katılım sağlanırsa yaklaşık 57 lot (645 TL)

4.1milyon katılım sağlanırsa yaklaşık 51 lot (577 TL)

4.5milyon katılım sağlanırsa yaklaşık 47 lot (532 TL)

4.9 milyon katılım sağlanırsa yaklaşık 43 lot (487 TL)

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