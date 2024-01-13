İslam Memiş altının ulaşacağı zirveyi tarih vererek açıkladı. Altını olanlar ve alacaklar dikkat!

Sabah Gazetesi’nin aktardığına göre, piyasalar ABD enflasyon verisinin altın fiyatlarına etkisini bekliyordu. Veri beklentilerin üzerinde çıkınca ons altın biraz geriledi ama kısa sürede toparlandı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki dalgalanma sonrası altın tahminlerini paylaştı.

İslam Memiş “ABD verisi sonrası altın fiyatlarında biraz düşüş yaşandı. Ama sonra kayıplar telafi edildi. Enflasyon altın fiyatlarını destekleyen bir faktör olduğu için ons altın yeniden yükseldi” dedi.

“Ons altın 2035 dolardan 20 dolar arttı” diyen Memiş “Ben düşüşlerin devam edeceğini sanmıyorum. Bence enflasyon geçici değil. Enflasyon altın fiyatlarını yükseltir. Fed’in para politikaları da piyasaların çoğunun düşündüğü gibi yılın ikinci yarısında faiz indirecektir. Ben de bu görüşteyim” diye konuştu.

"YATIRIMCILAR DEĞERLENDİRSİN"

Memiş “Bu yüzden altın fiyatları Fed’in faiz politikaları ve enflasyon nedeniyle yeniden yükselişe geçecektir. Altın fiyatlarındaki düşüşler geçicidir. Altın bu hafta özellikle alınması gereken bir yatırım aracıdır. Yatırımcılar buna göre hareket etmelidir” dedi.

“Bu durgun dönemde yatırımcılara altın kesinlikle alınması gereken bir fırsat sunuyor” diyen Memiş “Yatırımcılar bunu değerlendirmelidir. Gram altın piyasalarda 2050 liranın altına düşmedi. Şu an 2060 liranın üzerinde. Ben yükseliş beklentimi sürdürüyorum. Bu yıl ons altın 2350 dolara, gram altın ise 3000 liraya çıkacaktır” diye konuştu.