İslam Memiş altının zirve yapacağı tarihi açıkladı: Ciddi bir yükseliş olacak

Piyasaların bir bileni İslam Memiş dün gram altının rekor seviyeye ulaşmasının ardından tarihin en büyük rekorunun kırılacağı tarihi açıkladı.

İslam Memiş altının zirve yapacağı tarihi açıkladı: Ciddi bir yükseliş olacak

Editör: Özlem KIRAL

İktidarın yanlış ekonomi politikası, enflasyonun durdurulamayışı ve doların fırlaması bir araya gelerek her geçen gün Türk lirasının değer kaybetmesine sebep oluyor.

Dün rekor kıran gram altın 1650 lirayı aştı. Gram altın serbest piyasalarda 1666-1672 lira arasında alıcı bulurken, Kapalıçarşı'nın nabzını tutan ekonomist İslam Memiş, altın fiyatlarında bu hafta yatırımcıyı nelerin beklediğini açıkladı.

ABD enflasyon verilerinin ons altını yukarı çektiğini belirten Memiş, daha önce de uyarıda bulunduğu 1960 dolar direncinin kırılamadığına değinirken uma gününe kadar ons altın fiyatlarında sert bir düşüş yaşanabileceğini duyurdu.

Memiş altını düşeceği ve yükseleceği tarihleri şöyle açıkladı:

"CUMA GÜNÜ DÜŞECEK"

Gram ve çeyrek tarafında yaşanan yükselişlerin döviz kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle xauusd paritesinde 1960 dolar seviyesinin altında bir tıkanıklık görülüyor ve hafta kapanmadan, cuma gününe kadar ben ons fiyatlarının 1928 doların altına düşeceğini tahmin ediyorum.

Buradaki düşüşün gram altına yansıyıp yansımayacağı ise net değil çünkü perşembe günü Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına piyasalar geçen ay olduğu gibi sürpriz bir tepki verirse dövizde yeniden hızlı bir yükseliş ve bu yükselişin beraberinde türk lirası karşısında değerlenen bir altın görebiliriz.

Ancak ons tarafında yaşanan düşüşün son düzeltme olduğunu belirtmekte fayda var. Altın bu tarihten sonra yoluna hızlı yükselişlerle devam edecektir. Yıl sonuna kadar 2350 dolarlık beklentim güncelliğini koruyor.

"ALABİLMEK İÇİN SON FIRSAT"

Gram tarafında da 2000 liranın aşılacağını söylemek mümkün. Fed'in faiz kararı, açıklanan enflasyon verileri sonrası bir sürpriz olmazsa hareketsiz kalmak yönünde olacaktır. Toplantı sonunda şahin tonda açıklamalar gelse bile arka arkaya 2 toplantıdan da faiz kararının çıkmaması piyasalarda güçlü bir etki yaratacak ve dolar endeksinde geri çekilme, emtia fiyatlarında ise ciddi bir yükselişin başlayacağını görebiliriz.

"AĞUSTOS AYINDA YÜKSELMESİNİ BEKLİYORUM"

Altının ağustos ayı itibariyle yükselmesini bekliyorum. Bu yüzden ons altında 2000 doların altından alım yapmak için yılın son fırsat günlerini yaşıyoruz.

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