Doların çıkacağı zirveyi Amerikalı banka açıkladı

Bank of America Securities (BofA) ekonomistleri, Türkiye'ye ilişkin bir rapor paylaştı. BofA, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44’ten yüzde 58’e yükseltti.

Banka ayrıca dolar ve Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin tahminini de açıkladı.

DOLAR TAHMİNİ

Merkez Bankası'nın perşembe günü faiz kararını açıklaması beklenirken dolar kuru salı gününe 26,35 seviyelerinde başladı. Euro ise tarihi zirveyi gördü, satış fiyatı 30 TL'yi aştı.

Amerikalı Banka, yıl sonu Dolar/TL tahmininin ise 31 olduğunu açıkladı.

FAİZ

Bloomberg'in haberine göre Merkez Bankası (TCMB) beklentilerini de paylaşan ekonomistler, bu hafta 500 baz puana varan bir faiz artışı olabileceğini belirterek “300 ila 500 baz puan arasında bir artış olabilir. TCMB’nin ekonomiye beklenmeyen bir zarar vermemek için geçişi kademeli olarak yapacağını düşünüyoruz. Faiz artırımlarının ne kadar süreceği belirsiz. Yıl sonunda politika faizinin yüzde 35 seviyesinde olmasını bekliyoruz” ifadesine yer verildi.

Bank of America Securities, Merkez Bankası’nın perşembe günkü toplantıda faizi 500 baz puan daha artırarak, yüzde 20’ye çıkartacağı tahmininde bulundu.

Merkez Bankası, seçim sonrası ilk toplantısında faizi 650 baz puan artırarak, yüzde 8,5’ten yüzde 15’e yükseltmişti.