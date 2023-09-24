İslam Memiş borsada yapılması gereken üç hamleyi açıkladı. "Paramız katlanacak" diyerek duyurdu

Borsa İstanbul, son aylarda BIST100 endeksinde yaşanan yükselişle yatırımcı sayısını artırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) itibar kaybının ardından son haftalarda borsa hem Türk lirası hem de dolar karşısında rekorlar kırarak tarihinin en yüksek seviyelerini yeniledi.

Merkez Bankası'nın 500 baz puanlık faiz artırım kararı sonrası Borsa İstanbul yeniden 8 bin bandına yükseldi.

İslam Memiş konuyla ilgili yatırımcılara açıklamalarda bulundu.

Memiş, borsada yaşanan ani yükselişlerin ardından beklenen kar satışlarının gelmeye devam edeceğini hatırlattı.

İlk aşamada 7750 daha sonra ise 7550 puan seviyelerine düşeceğini belirten İslam Memiş, Borsa'da alım yapmanın büyük bir fırsat getireceğinin altını çizdi.

Ayrıca İslam Memiş, uzun süredir borsada işlem gören üç kurumsal şirketten hisse alımı gerçekleştirerek, en az 6 ay, mümkünse 1 yıl süreyle bekleyenlerin çok büyük getiri sağlayacağını iddia etti.

Memiş, borsada yaşanan ani yükselişlerin ardından beklenen kar satışlarının gelmeye devam edeceğini hatırlattı.

GELECEK HAFTALARDA DÜŞÜŞLER YAŞANACAK

Gelecek yıl itibariyla BIST 100 endeksinin 15 bin puanı geçeceğini belirterek, bu büyük yükselişten pay kapmak için en doğru zamanın gelecek haftalarda yaşanacak düşüşler olduğunu hatırlattı.



Borsada 8 milyona yakın yatırımcı olduğunu belirten uzman isim, söz konusu rakamın büyüklüğünün korkutucu dereceye ulaştığını vurgulayarak, bu noktada acemi yatırımcıların özellikle dikkatli olmaları, panik satışlarından uzak durmaları ve yalnızca büyük ve kurumsal şirketlere yatırım yapmaları tavsiyesinde bulundu.



"BORSA İSTANBUL'A 3 HAMLE İLE GİRİŞ YAPACAĞIZ"



Borsaya dip fiyattan girmek isteyen yatırımcılara seslenen Memiş, şu ifadeleri kullandı:



"Alım için beklediğimiz seviyelere daha gelmedi. Alım yapacağımız zamanı ben size söyleyeceğim. Borsaya gireceğiz ve en az 6 ay beklemek suretiyle borsadaki getiriyi cebimize koyacağız. Ancak zaman var... Biz tüccar gibi düşündüğümüz için, herkesin koştuğu yerde değil, kenarda bekleyen sabırlı bir yatırımcıyız. Bizim prensiplerimiz var.

İlk aşamada 7 bin 500 puan seviyesinden elimizdeki varlığın yarısıyla giriş yapacağız. Daha sonrasında yaşanması muhtemel düşüş anlarında yüzde 25 yüzde 25 şeklinde iki hamle daha yapacağız ve toplamda 3 hareket ile borsaya girişimizi bitireceğiz. 7 milyondan fazla borsa yatırımcısı bulunuyor. Özellikle son 1 aydır lütfen dikkat edin uyarılarım vardı. Bu uyarılarım, bugünkü rakamsal değerler karşısında, yani kar satışları karşısında bizi haklı çıkardı ancak düşüş devam edecek mi? Evet, önce 7750, sonrasında 7550 puana kadar gerileyecek.

"KENARDA BEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ."



Bu seviyeler gelince borsada üç hisse senedi alacağız ve onu 2024 yılında, 15 bin puan seviyesine kadar yükselteceğiz ve borsadaki getiriyi cebimize çok güzel bir şekilde koyacağız. Biz sabırlı ve disiplinli bir yatırımcıyız, hedeflerimiz var. Bu nedenle paldır küldür iş yapmayız. Biz seçici olduğumuz için kenarda beklemeye devam ediyoruz."