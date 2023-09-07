İslam Memiş "Bunu yaparsanız fırsatları sonsuza dek kapamış olursunuz" diyerek uyardı. Altın sahiplerine operasyon çekilecek

Türk lirası her geçen gün eriyerek ellerimizden kayıp gidiyor.

Vatandaş daha maaşını eline almadan tüm geliri borçlara, kiraya ve faturalara bölünüyor. Özellikle bu günlerde yatırım yapmak oldukça zorlaşmışken, kenarda altını olanlara seslenen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altına yeni bir operasyon çekileceğini açıkladı. Uyarılarda bulunan Memiş, "sakın bunu yapmayın" dedi.

"ŞU ANDA SATIŞ YAPMAK MANTIKLI DEĞİL"

İslam Memiş, gelecek hafta itibariyle altın fiyatlarında ve emtia piyasalarında önemli değişikliklerin yaşanacağını belirtirken, birikimini altında tutan vatandaşlara "Yaşanan kar satışlarının ardından 35 dolarlık bir düşüş görüldü ve yatırımcıların akıllarında 'Düşüş devam edecek mi? Buradan satış yapmalı mıyım?' soruları oluştu. Bu sorunun yanıtı hayır. Eylül ayı, dip fiyattan altın almak için son fırsatların olduğu dönem. Ekim itibariyle ons tarafında 2000 sınırının aşılmasını bekliyorum. Gram altın tarafında ise bu ayın sonuyla birlikte 1700 liranın altından alım yapma fırsatı sonsuza dek kapanmış olacak. Bu nedenle şu anda satış yapmak mantıklı değil." dedi.

İslam Memiş'in açıklamalarından bazı detaylar şöyle:

"ALTIN SAHİPLERİNE YENİ BİR OPERASYON ÇEKİLEBİLİR"

Yaşanan yükselişi takip eden düşüşle birlikte altın fiyatlarında yeni bir operasyon tehlikesi bulunuyor. Aşağı yönlü hareketlerin ardından şu anda paniğe kapılmaya hazır hale gelen acemi yatırımcılar, haftanın kalan bölümünde yaşanacak manipülasyon daha açık hale geliyor. Bu nedenle yeni bir sert iniş, korkuyu yükselterek acemi yatırımcıların paniğe kapılmasına ve ellerindeki altını ucuz fiyattan satmasını neden olabilir.



Burada söyleyeceğim şey, sakın ama sakın bu tuzağa düşmeyin. Sizlerin dip fiyattan satacağı altını, balinalar çok ucuza toplayacaktır. Çünkü altın fiyatları, yılın geri kalan bölümünde yükselişe geçecek. Bu yükselişlerin öncesinde acemi yatırımcıların kazanmasını engellemek ve ellerindekileri almak için manipülasyon oyunları oynanacaktır.



"EKİM AYINDA ALTIN RÜZGARI YAŞANACAK"



Dünya genelinde altın fiyatlarını belirleyen iki faktör bulunuyor. Bunlardan birincisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararları olmakta. Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları her ne kadar şahin tonda olsa da, Eylül ayındaki toplantıda Fed'in faizleri pas geçeceğine yönelik uluslararası beklenti yüzde 80'i aşmış durumda.

Faizlerde bir hareketsizlik, altın fiyatlarındaki yükselişi hızlandıracak bir itici güç olacaktır. Bunun yanı sıra, altın fiyatlarını belirleyen ikinci faktör ise uluslararası piyasalarda yaşanabilecek kriz, dünyayı etkileyen sağlık sorunları ve iflaslar olacaktır. Çin tarafından gelen veriler, özellikle emlakçılık sektöründeki batışların peş peşe yaşanması, dünya piyasalarındaki güvensizlik ortamını tetikleyebilir .

Güvensizlik demek, her dönemin güvenli limanı olan altına hücum edilmesi demek. Hatırlayın, yılın ilk çeyreğinde ABD'de yaşanan bankacılık krizi sonrasında altın, rekor üstüne rekor kıran bir yükseliş serisi yakalamıştı. Çin'de yaşanacak gelişmeler, ons tarafında benzer bir yükselişin kıvılcımını yakabilir.

"AÇIKLANAN DOLAR SEVİYELERİ ALTIN İÇİN İTİCİ GÜÇ OLACAK"

Ons altındaki yükselişlerle birlikte, bugün açıklanan Orta Vadeli Program'da da yer aldığı gibi yıl sonun için dolar kuru 30 lira 40 kuruş olarak tahmin edilmekte. Bu tahmin, 2026 yılına kadar 47 liraya kadar ulaşıyor. Gram altın/TL fiyatlarının bir yandan da dolara endeksli olduğu düşünülürse, ilerleyen yıllarda yaşanacak döviz yükselişi, beraberinde ons altının da yükseleceği hesaba katıldığında gram altın fiyatlarında yeni rekorları kaçınılmaz yapıyor.

Şu anda fiziki piyasalar ile gösterge kur arasında 35-40 liralık bir makas aralığı bulunsa da, altın için Eylül ayında alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Bu alım penceresi kapanmadan, hamle yapmak ve emtialar için hazırlığa başlamak oldukça kazançlı olabilir.