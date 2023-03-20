İslam Memiş’ten 19 lirayı aşan dolar için yeni tahmin. Doların göreceği yeri açıkladı

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş bugün kaleme aldığı yazısında dolar kuruna yönelik düşüncesini paylaştı. Dolar ise 19 Türk lirasını aştı.

Memiş, küresel piyasaların bu hafta merkez bankalarının faiz kararına odaklandığını belirterek yatırımcılara uyarılarda bulundu. Memiş piyasaların kendine Çarşamba günü yön vereceğini söyledi.

DOLAR 25 OLABİLİR

Türk lirasındaki değer kaybı nedeni ile durmadan artan doların daha da yükseleceğini belirten İslam Memiş yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Haftayı ekranlarda 19,01 lira, serbest piyasalarda 19,21 lira seviyesinden tamamlamıştı.

Ekranlarda 18,90-19,05 lira, serbest piyasalarda 19,20-19,30 lira aralığını takip edeceğim.

Orta vadede 24-25 lira öngörüm devam ediyor."

EUR/USD KAÇ OLACAK

Euro için de tahminlerde bulunan Memiş şöyle dedi:

Haftayı 1,0666 seviyesinden tamamlamıştı.

Bu yıl için 1,15 seviyesini öngördüğümden dolayı, bana ucuz geliyor.

1,0580-1,0780 aralığını takip edeceğim.

Düşüşlerin kalıcı olmayacağını tahmin ediyorum.

“BU HAFTA OLDUKÇA KRİTİK”

Memiş "Para piyasaları için bu hafta oldukça kritik. Dışarıda Amerika Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (Boj), içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararları ve açıklamaları takip edilecek" dedi.

Devamında ise Memiş "Diğer yandan Avrupa ve ABD’de PMI verileri açıklanacak. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’nin konuşması var. Çarşamba akşamı Fed’in, Perşembe günü TCMB’nin kararları, para piyasalarında etkili olacak.Bu iki güne dikkat etmek gerek. Yani, çarşamba akşamına kadar farklı, perşembe gününden sonra farklı fiyatlamalar bekleyelim. Her iki merkez bankası kritik bir süreçte karar verecek. ABD’de banka iflasları, Türkiye’de deprem maliyeti. TCMB, Fed’in kararını gördükten sonra karar vereceğini düşünüyorum." İfadelerini kullandı.

“ÇARŞAMBA AKŞAMI ÖNEMLİ”

TCMB’nin faiz düşürme ihtimali yıl içerisinde olsa da, birkaç ay beklemeyi tercih edebileceğini söyleyen Memiş “Çünkü şartlar değişti. Dolar/TL kuru 19 liranın üzerinde, deprem maliyeti artıyor ve ABD’de banka iflaslarının gelişmekte olan ülkelere olumsuz etkileri. TCMB’nin faiz indirimine gitmesi veya pas geçmesi yüzde 50 yüzde bir ihtimal. Aynı şekilde Fed’in de 25 baz puan faiz artırıma gitmesi veya pas geçmesi yüzde 50 yüzde 50 bir ihtimal. Piyasaların kendine çarşamba akşamı yön vereceğini söyleyebilirim." diye yazdı.

GRAM ALTIN

Devamında altın için Memiş "Haftayı ekranlarda bin 217 lira, serbest piyasalarda bin 230 lira seviyesinden tamamladı. Merkez bankalarında belirsizlik devam ettiğinden geniş bant aralığı geçerliliğini koruyor. Ekranlarda bin 170-bin 260 lira, serbest piyasalarda bin 190-bin 280 lira aralığını takip edeceğim. Geniş bant aralığına odaklanmamım nedeni belirsizlik! Haziran sonrası için bin 450-bin 550 lira öngörüm devam ediyor. Ondan sebep her düşüş kademeli alım fırsatı verebilir. Kâr satışının makas aralığından dolayı riskli olduğunu düşünüyorum. Beklemek fayda sağlar, yükseliş yeni başladı." diye belirtti.