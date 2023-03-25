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İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın

Gram altın, dün bin 243 liraya yükselerek yeni bir rekora imza attı. Emtia ve para piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, görülecek yeni zirveler için altın sahiplerini uyararak, 'hazırlığa başlayın' çağrısı yaptı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 01:52
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İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın

İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
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FED'in faiz kararının peşinden altın piyasasında tekrar dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Yurt içinde gram altın fiyatı merakla izlenirken altından yeniden rekor geldi. Gram altın bütün zamanların zirvesine gelerek bin 234 TL'yi gördü.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gelişmeye ilişkin Haberet'e konuştu. Memiş, bu rakamların ekranlarda böyle olduğunun altını çizerek, "Serbest piyasalarda ekranlarda 1264-1265 TL olarak görüldü" dedi.

“SERBEST PİYASALARDA GEÇERLİLİĞİ YOK”

Memiş, "Ekranlarda gördüğünüz rakamların bankalarda veya serbest piyasalarda geçerliliği yok. Vatandaş kuyumcuya gittiği zaman, banka uygulamasından aldığı zaman 1265 TL'den satın alıyor." diye konuştu.

"SON ALIM FIRSATI”

İslam Memiş, “Altın nereye kadar yükselecek. Altında alım fırsatı olacak mı?” sorularına ise "Son alım fırsatı, ondan sonra altın diye bir şey yok" diyerek altın yatırımcısını uyardı.

“BİN 200 TL SEVİYESİNE ÇEKİLEBİLİR”

"Kısa vadede mutlaka teknik olarak düzeltme olabilir" diyen Memiş, "Kısa vadede destek seviyesine çekilecek. Bin 200 TL seviyesine çekilebilir" ifadelerini kullandı. 

“HAZİRAN'DAN SONRA 1450-1550 TL SEVİYELERİ GÖRÜLECEK"

Memiş son olarak, "Oralar alım fırsatı. Ondan sonra altın diye bir şey yok. Haziran'dan sonra 1450-1550 TL seviyeleri yaz ayları boyunca görülecek" dedi.

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