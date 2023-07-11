İslam Memiş doların geleceği en düşük rakamı açıkladı

İslam Memiş'in "Para piyasalarında bu hafta neler takip edilecek?" başlıklı yazısı şöyle:

Çarşamba günü saat 15.30’da açıklanacak ABD enflasyon verisi, küresel piyasalar için oldukça önemli olacak. ABD enflasyon verisinde sert düşüşler bekleniyor. Geçen ay yüzde 4 olarak açıklanan enflasyon rakamı, yüzde 3,2’ye gerileyebilir. Haftayı 6 bin 187 puan seviyesinden tamamlamıştı.

“BU HAFTA SAKİN BİR SEYİR BEKLİYORUM”

Geniş bant aralığında gözlemlemeye devam ediyorum. Kısa vade için kâr satışlarına karşı dikkat etmek gerek. Bu hafta endeks tarafında 5 bin 950-6 bin 320 puan aralığını takip edeceğim.

Orta vade için öngörümde bir değişiklik yok. Önce 5 bin 770 puan, devamında 5 bin 470 puan destek konumu benim için önemli. 26,03 lira seviyesinden haftayı tamamlamıştı. Yatay seyrini koruyarak bu hafta sakin bir seyirde işlemler gerçekleştirmesini bekliyorum.

EN İYİMSER RAKAM 24,50

25,85-26,10 lira aralığı geçerliliğini koruyor. Bu yıl içinde düşüş yönlü en iyimser rakam 24,50 gibi. Yıl sonuna kadar 27,80 lira seviyesini hedefleyen trend devam edecek gibi duruyor. Bugünkü ekonomik koşulları ve gelişmeleri göz önünde bulundurduğumda 24-28 lira aralığı izlenmeli.