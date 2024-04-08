İslam Memiş 'Trend yukarı' diyerek altının artacağı fiyatı açıkladı

Haftanın son gününde, ons altının etkisiyle gram altın fiyatları 2 Bin 330 TL'den 70 TL'lik bir artışla 2 Bin 400 TL seviyesine çıktı. Uzman İslam Memiş, altın yatırımcıların sıkça sorduğu 'Altın fiyatları düşecek mi, yoksa yükselecek mi?' sorusuna yanıt verdi.

"ONS TARAFINDA 100-150 DOLAR BİR DÜŞÜŞ OLABİLİR"

Altının ons fiyatının 2320 dolar ile yüzde 1.24'lük haftalık kapanış gerçekleştirdiğini belirten Memiş, “Yani 2300 dolar psikolojik direnç seviyesi üzerinde seyrediyor. Dikkat edin 100-150 dolarlık satış bekliyorum ifadem vardı. Bu öngörüm hala geçerli” dedi.

Ons tarafındaki yükselişleri çok sağlıklı bulmadığını belirten Memiş, “2320 dolar seviyesinde olan bir ons altın var. Yukarıda 2350 dolar seviyesi hedeflendi. Daha yılın ikinci çeyreğinin ilk haftasında bu seviyeye kadar yükselmesi sağlıksız” ifadelerini kullandı.

“3000-3500 TL SEVİYESİNİ BEKLİYORUZ”

Altın artacak mı? Azalacak mı? sorusuna yanıt veren Memiş,"Tabi ki yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Altın güvenli bir limandır. Gram altın TL fiyatı bu hafta tam 3 kez serbest piyasalarda 2400 lira seviyesi altına sarktı. Gram altın 2425-2453 lira arasında dalgalı seyir var. Alım-satımda yaklaşık 30 liralık bir aralık var. Altında genel trend yukarı. Biz yine 3000-3500 TL seviyesini bekliyoruz. Ama ons altına dikkat diyorum” ifadelerini kullandı.

"ALTIN GRAM FİYATI ALTIN FIRSATI SUNACAK"

Memiş, “Ons altında yaşanacak kar satışı ve geri çekilmeler haliyle gram altın tarafında da hissedilecek. Gram altın TL fiyatında göreceğimiz aşağı yönlü hareketlerde orta ve uzun vadeli yatırımcılara bir fırsat sunacaktır” ifadelerini kullandı.