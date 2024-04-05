Dolar ve altının kaderini belirleyen veri açıklandı

Kaynak: AA
Dolar ve altının kaderini belirleyen veri açıklandı
ABD'de tarım dışı istihdam martta beklentilerin üzerinde açıklandı.

ABD'de Fed'in para politikası için kritik rol oynayan tarım dışı istihdam verileri yayımlandı.

ABD'de tarım dışı istihdam verisi, martta 303 bin kişi artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,9'dan yüzde 3,8'e gerileme gösterdi.

Tarım dışı istihdam için öncü göstergelerden olan ADP özel sektör istihdamı Mart'ta beklentilerin üzerinde gelmişti.

ADP verisi, martta 184 bin kişi artış göstermişti.

Şubat ayında 140 bin olarak gelirken veri de 155 bine revize edilmişti.

Veriler ABD’li şirketlerin geçen ay Temmuz 2023’ten beri en fazla istihdam artışını gerçekleştirerek işgücüne yönelik güçlü bir talebe ifade etmişti.

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