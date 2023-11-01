İslam Memiş yatırımını gram altında tutanlara Kasım ayı uyarısı yaptı: Kasım kazanma ayı değil batırma ayı

Piyasaların uzmanı İslam Memiş yatırımını altından yana yapanlara kritik uyarılarda bulundu. Kasım ayına girdiğimiz bugün, koca bir ayın altın açısından nasıl geçeceğini anlatan Memiş, "Kasım kazanma ayı değil, batırma ayı" dedi.

İslam Memiş yatırımını gram altında tutanlara Kasım ayı uyarısı yaptı: Kasım kazanma ayı değil batırma ayı

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde merak konusu oldu. Piyasalar açılmadan gram altının fiyatı 1800 lira olarak karşımıza çıktı.

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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar ve altın fiyatlarına ilişkin Kasım ayı beklentisini açıkladı. Kasım ayı için yatırımcılara "bekleyin" uyarısı yapan Memiş, ayrıca bu ayın kazanma ayı olmadığını, kaybetme ayının olacağına değindi.

"BATIRMA AYI"

İslam Memiş yaptığı değerlendirmede Kasım ayına dair sosyal medya hesabından açıklamada bulundu:

"2023 için 'Piyasanın kontrolü teknik ve mantıkla değil, manipülasyonda. Yapmanız gereken şey varlıklarınıza sahip çıkmak. Elindekini sattırmak için her türlü manipülasyon yapmalarına hazır ol. Kasım ayı kazanma ayı değil, batırma ayı. Sessizce kenarda bekle. Hayaller 24, gerçekler 28,16."

"BİRAZ BEKLEYELİM"

Öte yandan yaptığı bir başka açıklamada Ekim ayı için altının ucuz değil bedava olduğunu vurgulayan uzman isim altın alanların çok güzel hareket yaptığını ama dinlemeyenlerin zarara uğradığını ifade etti. Uzman isim 'gram altın' yatırımı yapan yatırımcılara ise şu açıklamalarda bulundu:

"Gram altın TL serbest piyasalarda 1835-1840 lirada. Elimde TL var, ben bu seviyeden altın alır mıyım? Hayır, beklerdim.

1780 lirayı zikrettim. Dolar gerilemediği için hala 1840 lira seviyesinde gram altın. Gram altın normalde bugün 1780 lirada olmalıydı. Ben altın almak için beklemeye devam ediyorum. Biraz bekleyelim."

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