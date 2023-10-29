İslam Memiş paranızı dörde katlamanın formülünü açıkladı. Doları ve altını unutun

Ünlü ekonomist İslam Memiş, vatandaşları parasını değerlendirmek için ev ve arsa alımına yönlendiren yeni açıklamalarda bulundu.

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinin ardından vatandaşlar artık büyük şehirlerden Anadolu'ya doğru göç etmeye başladı.

Hal böyle olunca yatırım biçimi altın ve dolardan ziyade ev ve arsaya dönüştü.

Artık ekonomik koşulların da her geçen gün zorlaşması sebebiyle altın ve doların yanına yaklaşamayan vatandaşlar ne yapacağını şaşırır hale geldi.

Memiş, parası olanlara dikkat çekerek 'paranın 4 katına çıkması için' arsa ve ev almanın daha mantıklı bir hareket olduğunu ifade etti.

Memiş yatırım için yapılması gerekenleri şu ifadelerle açıkladı:

Çoğu kişi parasını faiz, borsa, döviz veya altın da tutuyor.

Uzun vade için ne olursa olsun TL bazlı gerilemez.

Ancak Anadolu’daki emlak veya arsa yatırımı kadar da hiçbiri kazandırmaz!

Özellikle arsa.

Bugün çoğu kişinin Anadolu’da ev ya da arsa alacak kadar nakdinin olduğunu biliyorum.

Onlar İstanbul gibi metropol şehirlerde kalmak, buralarda yatırım yapmak istiyorlar.

Ben de çok şey istiyorum ama hemen olmuyor, doğru planlama yapmak gerek.

Bugün 1 milyon TL’si olan metropol şehirlerden ev alamaz.

Anadolu’dan arsa alabilir, hatta 1+1 eski de olsa ev bile alabilir.

Alsa ne olacak?

"3-5 YIL SONRA O ARSA SAHİBİNE 3-4 DAİRE OLARAK DÖNEBİLİR"

Üç, beş yıl sonra o arsa sahibine üç, dört daire olarak dönebilir.

Metropol şehirden göç, Anadolu’da ev ve arsa fiyatlarını uçurur derim.

Nereden mi biliyorum?

Zamanında yaptım, aldım ve kazandım.

10 yıl önce ikinci el araç değerine arsa almıştım, geçen ay da üç daire için imza attım.

Herkes tercihleriyle yaşayacak!"