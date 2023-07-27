İslam Memiş'ten altın sahiplerine son çağrı: Bu sabah başlıyor

Ekonomist İslam Memiş, açıklanan Fed kararının ardından altın sahiplerine seslendi. Memiş, alınacak kararın ardından altın fiyatlarında bir kırılmanın yaşanacağını belirterek bu sabahı işaret etti.

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İslam Memiş'ten altın sahiplerine son çağrı: Bu sabah başlıyor 1

Piyasalar çalkalanırken vatandaşlar her dönem olduğu gibi bu dönemde de yatırımını altına yapıyor.

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İslam Memiş'ten altın sahiplerine son çağrı: Bu sabah başlıyor 2

Altına olan ilgi zirvedeki yerini korumaya devam ederken 2023 yılının ilk yarısında yukarı yönlü bir grafik sergileyen altın, bir süredir yatay seyir ile piyasadan gelecek haberleri bekliyor.

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İslam Memiş'ten altın sahiplerine son çağrı: Bu sabah başlıyor 3

Ancak beklenen gelişme dün gece ABD tarafından duyuruldu.

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İslam Memiş'ten altın sahiplerine son çağrı: Bu sabah başlıyor 4

Dünya üzerinde altın fiyatlarını en çok etkileyen etmenlerin başında gelen Fed'in faiz kararları, geçtiğimiz ay yaşanan duraksamanın ardından yeniden harekete geçti.

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İslam Memiş'ten altın sahiplerine son çağrı: Bu sabah başlıyor 5

ABD Merkez Bankası, 25 baz puanlık artışla faizleri 5.25-5.50 seviyesine çıkararak 22 yıl aradan sonra faizlerin zirveyi görmesine neden oldu.

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İslam Memiş'ten altın sahiplerine son çağrı: Bu sabah başlıyor 6

Alınan karara dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 25 baz puanlık faiz artırımının altın fiyatlarına ve emtia piyasalarına nasıl etkilerinin olacağını şu ifadelerle açıkladı:

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İslam Memiş'ten altın sahiplerine son çağrı: Bu sabah başlıyor 7

"ALTIN BİR DÜŞÜP İKİ YÜKSELECEK"

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İslam Memiş'ten altın sahiplerine son çağrı: Bu sabah başlıyor 8

"Birkaç haftadır piyasalar 25 baz puanlık faiz artırımını fiyatlarken, aynı zamanda toplantıdan faizlerin sabit bırakılacağına yönelik bir ihtimal için de gerekli makas aralığı bırakılmıştı.

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İslam Memiş'ten altın sahiplerine son çağrı: Bu sabah başlıyor 9

Fed'in faizleri bir aylık aranın ardından yeniden yükseltmesi altın fiyatları için kısa süreli de olsa bir düşüşün habercisi olacaktır.

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İslam Memiş'ten altın sahiplerine son çağrı: Bu sabah başlıyor 10

Beklentilerin aksine xauusd paritesi kararın açıklanmasıyla birlikte bir miktar yükseliş göstererek 1973 dolar seviyelerine çıkmış olsa da, yarın (bugün için söylüyor) itibariyle altın tarafında, özellikle ons fiyatlarında düşüş sürecinin başlamasını bekliyorum.

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İslam Memiş'ten altın sahiplerine son çağrı: Bu sabah başlıyor 11

Altının şu anda aşağıda test edeceği seviye 1935 dolar olarak gözlere çarpıyor.

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İslam Memiş'ten altın sahiplerine son çağrı: Bu sabah başlıyor 12

Fed Başkanı Powell, toplantının ardından Eylül ayında bir 25 baz puanlık artış daha yapabileceklerini söylemiş olsa da, bu açıklamanın söylem gücü aracılığıyla piyasaları manipüle etme ve doları yükselterek, altını baskılama niyeti taşıdığını düşünüyorum.

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İslam Memiş'ten altın sahiplerine son çağrı: Bu sabah başlıyor 13

Gelecek aylarda herhangi bir faiz artırımına gidilmeyeceği kanaatindeyim.

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İslam Memiş'ten altın sahiplerine son çağrı: Bu sabah başlıyor 14

Bu da demek oluyor ki ilerleyen günlerde düşüş yaşayacak altın, yılın son alım fırsatını bizlere sunacak. Daha önce de söylediğim gibi ons tarafında yılsonuna kadar 2150 ve 2250 seviyelerinin aşılmasını bekliyorum.

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İslam Memiş'ten altın sahiplerine son çağrı: Bu sabah başlıyor 15

"YILSONUNA KADAR KEMERLERİ BAĞLAYIN"

Gram altın ve çeyrek altın tarafında ise yaşanacaklar çok daha farklı.

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İslam Memiş'ten altın sahiplerine son çağrı: Bu sabah başlıyor 16

Ons tarafında yükseliş görüleceği gibi, yılsonunda turizm gelirlerinin azalması ve kısa vadeli borçların ödenmeye başlamasıyla birlikte dolar kurunda da bir yukarı hareket görülecektir.

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İslam Memiş'ten altın sahiplerine son çağrı: Bu sabah başlıyor 17

Bu nedenle gram altın fiyatlarında çift yönlü bir kaldıraç görülecektir. Bu nedenle yılsonuna kadar gram tarafında 2000 lira sınırının kolaylıkla aşılacağı kanaatindeyim. Emtia piyasaları içinse genel bir yükseliş trendi başlayacaktır.

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İslam Memiş'ten altın sahiplerine son çağrı: Bu sabah başlıyor 18

Altında fiyat düşüşlerin gelecek haftaya sarkmadan görülmesini bekliyorum. 27 lira sınırını geçemeyen bir dolar kuru olduğunu da düşünürsek, gram/TL tarafında da alım fırsatları doğabilir.

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İslam Memiş'ten altın sahiplerine son çağrı: Bu sabah başlıyor 19

2023 yılında son kez dip fiyattan altın almak için bir pencere açılacaktır.

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