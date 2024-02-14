İslam Memiş'ten altın yatırımcısına altın değerinde uyarı

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verileri açıklanınca ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0.3 ve yıllık bazda yüzde 3.1 artışla piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.

Enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi sonucu ons altın baskı altına girerek hızla geri çekildi. Ons tarafındaki düşüşler altın gram fiyatını da geriletmiş oldu.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, açıklanan rakamlar sonrası altında neler olacağını açıkladı.

“AŞAĞI YÖNLÜ KIRILIM OLDU”

"Ons altın ABD enflasyon verisi sonrası 1900 dolar seviyesine kadar gerilemiş oldu" ifadelerini kullanan Memiş, "Piyasalarda Fed sonrası fiyatlarda aşağı yönlü kırılım oldu" dedi.

Enflasyon verisi öncesi ons altında 2 bin 30 dolar seviyesindeydi. "Eğer piyasalar Fed'i fiyatlamasıyla 2 bin 50 dolar seviyesini test eden bir ons altın görebilirdik" diyen Memiş, "Bu hafta eline dolar geçmiş veya ons altının düşüşünü bekleyen yatırımcılar altına giriş için iyi bir fırsat yakalamış durumdadır. Ons altın için aşağıda bin 980 dolar destek seviyesi vardır. Ama Israrla bu rakamı beklemekten ziyade bu hafta yaşanan sert düşüşleri fırsata çevirmek avantajlı olacaktır. Çünkü ons altın dün gün içinde 40 dolarlık bir satış yemişti.

"GRAM ALTIN PİYASALARDA 2 BİN 50 LİRA"

Ayrıca İslam Memiş, Gram altın TL fiyatı resmi kur tarafında 2 bin lira seviyesi altında seyrederken serbest piyasalarda 2040-2050 lira seviyesinden satışa sunuluyor. Ons altında yaşanan düşüler gram altın fiyatında 15 TL'lik bir gerilemeye neden olmakta. Düğün yapacak olan, elinde parası olan, elinde doları olanlar altın fiyatlarında gerçekleşen sert düşüşleri bir fırsata çevirsin, bu fırsatlar yıl içerisinde sık sık gelmeyebilir" ifadelerini kullandı.

Memiş, "Piyasalar Fed'in faiz artırım ihtimalini fiyatlamaya başladığı" dedi. Gram altında hedef değerler 2 bin 500-2 bin 700 TL yılsonu ise 3 bin TL oldu. Dolayısıyla yıl içinde dalgalanmalar olabilecek" dedi.