İslamcıların hocası Cevat Akşit’ten Atatürk dersi: Mustafa Kemal Paşa'ya minnet borcumuz var

Atatürk’e “Minnet borcumuz var” diyen Cevat Akşit, İslam’da kabir yapmanın olmadığını ancak Atatürk gibi ‘büyük’ şahıslara, gelecek nesillere örnek oldukları için anıt mezar yapılabileceğini dile getirdi.

İslamcıların hocası Cevat Akşit’ten Atatürk dersi: Mustafa Kemal Paşa'ya minnet borcumuz var

İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit, yaptığı bir konuşmada Mustafa Kemal Atatürk’ü övdü.

İslam’da ‘büyük kişilere’ gelecek nesillere örnek olması için anıt mezar yapılabileceğini dile getirdi.

Cevat Akşit , “İslam’da kabir yapmak yok. Sadece büyük zatlar için. Gelecek nesillere örnek olur diye zararı yok. Onun için Mustafa Kemal Paşa’ya Anıtkabir yapılmış. Minnet borcumuz var.” dedi.

Milli Mücadele Dönemi’nde de Atatürk’ün her dinden ve kesimden kişileri birleştirip galip geldiğini de belirten Akşit, “Şeyhülislam’ını evliyasını dinsizini, dinsiz var Atatürk’ün etrafında, ilericisini gericisini buluşturmuş yumruk yapmış milleti, vurmuş ve denize dökmüş Yunan’ı.” ifadelerini kullandı.

Cevat Akşit’in konuşması şu şekilde;

“İslam’da kabir yapmak yok. Sadece büyük zatlar için. Gelecek nesillere örnek olur diye zararı yok. Onun için Mustafa Kemal Paşa’ya Anıtkabir yapılmış. Minnet borcumuz var. Gavura boyun eğmek dinen zillettir. Haramdır Müslüman’a zillet. Çok büyük adamlara gelecek nesillere örnek olsun hatırlasın diye Mustafa Kemal’den bahsettim. Zillete düşmüşüz gavura esir olmuşuz. Haram. Şeyhülislam’ını evliyasını dinsizini, dinsiz var Atatürk’ün etrafında, ilericisini gericisini buluşturmuş yumruk yapmış milleti, vurmuş ve denize dökmüş Yunan’ı. Bu akıl onun. Minnet borcu olduğumuz için ona anıt yaptık, böyle olalım diye. Mevlana’yı da anıyoruz örnek diye. Biz büyük adamları böyle anarız, örnek oldukları için gelecek nesilleri uyarsınlar diye.”

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