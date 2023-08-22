İslam’ın 5 şartı nedir? İslam’ın şartları nelerdir?

Müslümanların bilmesi gereken İslam’ın şartları bulunmaktadır. İslam dinini benimseyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Peki, İslam’ın 5 şartı nedir? İslam’ın şartları nelerdir?

İslam’ın 5 şartı nedir? İslam’ın şartları nelerdir?

İslam’ın şartları cinsiyet ve yaş ayırt etmeden herkes için geçerlidir. Müslüman olan kişilerin bu şartları bilmesi ve uygulaması beklenir. Peki, İslam’ın 5 şartı nedir? İslam’ın şartları nelerdir?

Peki, İslam'ın 5 şartı nedir? İslam Nedir?

Müslümanlık en yaygın İbrahim’i dinlerden biri olarak bilinmektedir. Tek tanrı inancına dayalı olan bir dindir. Hazreti Muhammed aracılığı ile 7. Yüzyılda ortaya çıkmış ve dünyaya yayılmıştır.

Mümin, iman etmiş, inanan denir.

İSLAM’IN ŞARTLARI NELERDİR?

İslam’ın şartları tüm Müslümanlar için geçerli olmaktadır. Müslümanların bu şartları bilmesi gerekir. İslam’ın 5 şartı bulunmaktadır.

İslam’ın şartları ise şunlardır;

1. Namaz kılmak

2 Oruç tutmak

3. Kelime-i şehadet getirmek

4. Hacca gitmek

5. Zekât vermek

Müslümanlar İslam şartlarını yerine getirmek durumundadır. Bu 5 şart Müslümanlar için farz kılınmıştır. Müslümanlar için belirlenen şartların bazılarının her gün yerine getirilmesi gerekir. Bazı şartların ise belirli zamanlarda yapılması gerekir.

Oruç tutmak sadece ramazan ayında yapılması gereken bir şarttır. Müslüman kişiler ramazan ayı geldiğinde 1 ay boyunca oruç tutmaktadırlar. Bu bir ay boyunca Allah’a şükreder ve oruç tutarlar.

Hac zamanında da hacca giderek Kâbe’yi ziyaret ederler. Kabeyi tavaf etek olarak bilinen bir ibadet şeklidir.

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