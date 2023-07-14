İşleri tıkırında olan AKP'li kadın her şeyi tozpembe anlattı

Mor Mikrofon isimli Youtube kanalının bir sokak röportajında “Cumhurbaşkanından memnun musunuz” sorusuna verilen yanıt gündem oldu.

İşleri tıkırında olan AKP'li kadın her şeyi tozpembe anlattı

Editör: Özlem Kıral

Mor Mikrofon isimli Youtube kanalının bir sokak röportajında “Cumhurbaşkanından memnun musunuz” sorusuna verilen yanıt dikkat çekti.

Zamların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılmadığını savunan kadın “Ekmeğe zam gelmiş, geldiyse baştaki mi yapmış? Hani ne yapsın adam fırsatçılar varken ne yapsın, hangi biriyle uğraşsın?” dedi.

Muhabir, “Ekmeğin fiyatını onlar belirliyorlar. Fırıncılar dernek başkanı ne yapsın?” diye sorunca şu yanıtı verdi:

Dünyaca ekonomik bir krizdeyiz. Ben cumhurbaşkanımdan çok memnunum, memnun olmayan varsa kendisi bilir. Gitmek isteyen varsa ülkeden çıkıp gidebilir. Şu an ben yaşadığım hayattan gayet de memnunum. Kimse aç değil. 90'lı yıllara gitseydiler yaşasaydılar. Ben şu an 83 doğumluyum, ben yaşadığım rezillikleri çok iyi biliyorum. Şu an yaşadığım hayatı çok çok iyi biliyorum. Ben aklı başında bir insanım, memnun olmayan varsa kendileri bilir. Ben gayet de memnunum ülkemden, başımdaki yönetenlerden çok memnunum Allah onu başımdan ekmek eksik etmesin inşallah. Ülkemizde doyumsuzluk, şükürsüzlük var. Bundan önceki yapan ne yaptı ki? Bu adam hastane yaptı, insansız hava aracı yaptı, yollar, tüneller yaptı. Kanser hastalarına bile para veriyor adam, hem yaşlısına hem bakanına ayrı ayrı para veriyor.

İlgili Haberler
Türkiye’den Fransa’ya giden genç: Dört senede iki bar açtım. "Türkiye'dekiler aç" dedi. Cebinden Euroları çıkardı
Öne Çıkanlar
Ölen Menzil şeyhinin hastanedeki odası ortaya çıktı
Ölen Menzil şeyhinin hastanedeki odası ortaya çıktı
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan flaş İstanbul depremi açıklaması. "2045 yılından önce beklemiyorum" demişti
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan flaş İstanbul depremi açıklaması. "2045 yılından önce beklemiyorum" demişti
CHP İzmir'i AKP'ye böyle kaybedecek!
CHP İzmir'i AKP'ye böyle kaybedecek!
Erdoğan NATO Zirvesi'nde neden döndü
Erdoğan NATO Zirvesi'nde neden döndü
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Son Haberler
Nicolo Zaniolo'dan çarpıcı Fenerbahçe sözleri Spor
Nicolo Zaniolo'dan çarpıcı Fenerbahçe sözleri
Yapay zekayla ilahi okutturulan Celal Şengör hop oturdu hop kalktı Güncel
Yapay zekayla ilahi okutturulan Celal Şengör hop oturdu hop kalktı
İslam Memiş gram altın ve doların ne zaman rekor üstüne rekor kıracağını açıkladı Ekonomi
İslam Memiş gram altın ve doların ne zaman rekor üstüne rekor kıracağını açıkladı
Kiraz üreticileri satamadıkları kirazı yola döktü Güncel
Kiraz üreticileri satamadıkları kirazı yola döktü
Trabzonspor'un eski yıldızından haber alınamıyor! Fousseni Diabate kayboldu Spor
Trabzonspor'un eski yıldızından haber alınamıyor! Fousseni Diabate kayboldu
Fuhuş çetesinin aylık kazancı şok etti Güncel
Fuhuş çetesinin aylık kazancı şok etti
Menzil'in yeni şeyhi: Demokrasi suç ve günahı işlemeyi teşvik eden yönetimdir Güncel
Menzil'in yeni şeyhi: Demokrasi suç ve günahı işlemeyi teşvik eden yönetimdir