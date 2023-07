İşleri tıkırında olan AKP'li kadın her şeyi tozpembe anlattı

Editör: Özlem Kıral

Mor Mikrofon isimli Youtube kanalının bir sokak röportajında “Cumhurbaşkanından memnun musunuz” sorusuna verilen yanıt dikkat çekti.

Zamların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılmadığını savunan kadın “Ekmeğe zam gelmiş, geldiyse baştaki mi yapmış? Hani ne yapsın adam fırsatçılar varken ne yapsın, hangi biriyle uğraşsın?” dedi.

Muhabir, “Ekmeğin fiyatını onlar belirliyorlar. Fırıncılar dernek başkanı ne yapsın?” diye sorunca şu yanıtı verdi:

Dünyaca ekonomik bir krizdeyiz. Ben cumhurbaşkanımdan çok memnunum, memnun olmayan varsa kendisi bilir. Gitmek isteyen varsa ülkeden çıkıp gidebilir. Şu an ben yaşadığım hayattan gayet de memnunum. Kimse aç değil. 90'lı yıllara gitseydiler yaşasaydılar. Ben şu an 83 doğumluyum, ben yaşadığım rezillikleri çok iyi biliyorum. Şu an yaşadığım hayatı çok çok iyi biliyorum. Ben aklı başında bir insanım, memnun olmayan varsa kendileri bilir. Ben gayet de memnunum ülkemden, başımdaki yönetenlerden çok memnunum Allah onu başımdan ekmek eksik etmesin inşallah. Ülkemizde doyumsuzluk, şükürsüzlük var. Bundan önceki yapan ne yaptı ki? Bu adam hastane yaptı, insansız hava aracı yaptı, yollar, tüneller yaptı. Kanser hastalarına bile para veriyor adam, hem yaşlısına hem bakanına ayrı ayrı para veriyor.