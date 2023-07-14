Türkiye’den Fransa’ya giden genç: Dört senede iki bar açtım. "Türkiye'dekiler aç" dedi. Cebinden Euroları çıkardı

Hayat pahalılığı karşısında Türk Lirası'nın değer kaybı yaşadığı gözler önündeyken Fransa'da yaşayan iki vatandaş 100 dolar ve 100 TL arasındaki farkı anlatmaya çalıştı. Sokak röportajı yapılan kişilerden biri "Türkiye'de yaşayanların yüzde 80'i aç" dedi.

Türkiye’den Fransa’ya giden genç: Dört senede iki bar açtım. "Türkiye'dekiler aç" dedi. Cebinden Euroları çıkardı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Hayat pahalılığının insanlar üzerindeki etkisi sokak röportajlarında yankı uyandırmaya devam ediyor.

Güncellenen zamlar, fahiş fiyatlar, pahalılık derken Türk lirasının değeri her geçen gün eriyor.

Birçok vatandaş, marketlerde temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıp kuruş hesabı yaparken enflasyonun altında ezilmeye ve TL’deki değer kaybıyla savaşmaya devam ediyor.

Yine sokak röportajına yansıyan görüntülerde iki vatandaş 100 dolar ve 100 TL arasındaki farkı gözler önüne serdi.

"SADECE BİR 100 DOLAR 2 BUÇUK MİLYAR"

Fransa’da yaşadığını belirten bir kişi elindeki 100 dolar ile şunları söyledi:

Bak bir tane dolar, ben sana göstereyim. Bir tane yüz dolar şu anda 2 buçuk milyar. Sadece bir tanesi 2 buçuk milyar. Ama sen 100 TL ile karşılaştırdığın zaman arada dünya kadar fark var.

Bir diğer vatandaş ise sokak röportajına girerek yine aynı 100 doları göstererek “Ağabey sen şimdi git bunu dövizde boz. Marketten bunu bozdurarak aldığın şeye bak, bir de 100 lirayı al olunanla marketten aldığın şeye bak” diyerek Türk lirasının değersizleştirilmesine dikkat çekti.

"TÜRKİYE'DE YAŞAYANLARIN YÜZDE 80'İ AÇ"

Fransa’dan geldiğini söyleyen vatandaş “bak biz Fransa’dan geliyoruz, Fransa’da iş yapıyoruz. Yani kat kat fark var. Çok çok fark var. Hani insanlar diyor ya ‘Türkiye’dekiler aç değil, zengin değil.’ Vallahi bu Türkiye’de yaşayanların yüzde 80’i aç ağabey. Ben 23 yaşındayım açık söyleyeyim iki tane bar işletiyorum. Ben daha 4 senedir buradayım ya ve ben buradan kaçak gittim yani. Siyasetten kaçtım gittim yani. Oraya gittiğimde 4 senede 2 tane bar yaptım anladın mı? Gelip gelmemiz önemli değil. Burada kalan gerçekten aç kalıyor yani” ifadelerini kullandı.

Yine söz alan bir diğer vatandaş dolar ve Euro’nun son durumu ile ilgili vahim tabloyu hatırlatarak “kalkıp da biri diyor ki dolar 25, Euro 30 lira. Vallahi daha iyisi. Niye biliyor musun? Abi kendi ülkeni kalkıp da böyle düşüremezsin yani” dedi.

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