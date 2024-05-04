Havlayan papağanı gören köpek neye uğradığını şaşırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Havlayan papağanı gören köpek neye uğradığını şaşırdı
Köpek dostuyla anlaşabilmek için havlayan papağan izleyenleri güldürdü.

Eve yeni alınan papağanı görmesiyle köpek, alışılmadık bir durumla karşılaşarak şaşkınlık yaşadı. Normalde köpekler arasında yaygın olan havlama iletişimi, bu sefer papağanın da aynı şekilde davranması köpeği şaşırttı. Köpek, havlayan papağan karşısında ne yapacağını bilemedi ve onunla nasıl iletişim kuracağını anlamaya çalıştı. Bu beklenmedik olay, köpeğin dikkatini çektiği kadar izleyenleri de güldürdü. Sıra dışı karşılaşma, sosyal medyada da ilgi çekti ve birçok kişi tarafından paylaşılarak gündem oldu.

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