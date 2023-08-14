Türkiye'de Kim güçlüyse o malı götürüyor. İşletmeler plajlara böyle el koyuyor. Sahipsiz bir halk Türk halkı

Patronlar Dünyası’nda yer alan bilgilere göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Sarımsaklı plajında 115 bin metrekare alanda başlatılan çalışmalar sürüyor.

Plaj yaklaşık 6 aydır Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından şantiye alanına çevrildi.

Sarımsaklı plajı 'Kamuya Açık Plaj Kumsal' olarak kayıtlı iken 2021 yılında bölge Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak tescil edildi. Mevcut plan hükümsüz kılınarak, Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla yeni imar planları yapmanın yolu açıldı.

SAHİL TEL ÖRGÜLERLE SARILDI

Halkın ve çevrecilerin tepkileri sürerken işletmelere verilen sahil bölümleri vatandaşa kapatıldı.

Tel örgülerle çevrelenen sahil alanına giriş yasaklandı. Bölge halkı ve tatile gelen vatandaşlar ise sahillerin işletmelere peşkeş çekilmesine tepki gösteriyor

Bölgedeki vatandaşlar sahile giremediklerini, şezlongların olduğu büyük bir alanın tel örgülerle çevrelendiğini söyledi.

Aynı zamanda vatandaşlar zabıtaların işletmelere yönelik işlem yapmadığını aktardı.

YASA ÇİĞNENİYOR

Anayasanın 43. Maddesinde "Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir" ifadeleri yer alıyor.

Kıyı Kanunu’nun 5. maddesinde ise, "Kıyılar ve doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir" deniliyor.

Yani yasa vatandaşların kıyılardan yararlanmasının önüne kimsenin engel koyamayacağını söylüyor.