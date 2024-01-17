İsmail Kartal Çağlar Söyüncü hakkında konuştu

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İsmail Kartal Çağlar Söyüncü hakkında konuştu
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, 6-0 kazanılan Adanaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli takım, kendi sahasında konuk ettiği Adanaspor karşısında 6-0’lık farklı bir galibiyet aldı ve kupada son 16 takım arasına girdi.

Maçtan sonra teknik direktör İsmail Kartal şunları söyledi;

-Bugün evimizde Adanaspor’u mağlup edip tura yükselmek hedefimizdi. Bunu başardık ve güzel bir skor elde ettik. Son 16’ya kalmaktan dolayı çok sevinçliyiz.

-Bu maçta daha çok forma şansı bekleyen oyuncularımızı oynattık. Hepsi de ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Adanaspor’a da ilerleyen maçlarında başarılar dilerim. -Çubuklu formayı terleten her oyuncumuz bizim için çok kıymetli. Takım olarak birbirimize çok saygılıyız.

-Transfer döneminde erken davranmamız lazımdı. Sakat oyuncularımız vardı, 3 kulvarda iddialıyız. Başkanımıza çok minnettarım. Transferlerimiz takıma çabuk uyum sağladılar.

-İkinci yarıda daha yoğun bir maç trafiği bizi bekliyor, bu yüzden kadro genişliği önemliydi.

-Krunic ilk maçında iyi bir performans sergiledi. Önce 6 numara olarak oynadı sonra stopere geçti, orada da başarılı oldu.

-Şimdilik yaptığımız 2 transferle takımımızı dengeli hale getirdik. Belki ileride 1 transfer daha yapabiliriz ama bunun için aceleci değiliz.

-Çağlar Söyüncü ve ayrılmak isteyen oyuncular için net bir kararımız yok, zamanla bakacağız.

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