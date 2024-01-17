Lincoln topu iğne deliğinden geçirdi. Fenerbahçe taraftarı ne yapacağını şaşırdı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Selahattin Ekrekli
Lincoln topu iğne deliğinden geçirdi. Fenerbahçe taraftarı ne yapacağını şaşırdı
Fenerbahçe, evinde ağırladığı Adanaspor karşısında Lincoln Henrique'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Gelen gol sonrası taraftar büyük sevinç yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe, Adanaspor'u ağırlıyor.

Uzun süre sahalardan uzak kalan ve bugün ilk 11'de sahaya çıkan Lincoln, sakatlıktan golle döndü.

HARİKA GOL ATTI

Lincoln, 29. dakikada kaleyi çaprazdan gören mesafeden şutunu çekti ve topu adeta iğne deliğinden sokarak ağlara yolladı.

TARAFTAR ÇILDIRDI

Fenerbahçe taraftarı, gelen gol sonrası büyük sevinç yaşarken, bir taraftarın halleri gündem oldu.

Golden sonra kendinden geçen taraftar, golü zıplayarak ve atkı sallayarak kutladı.

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