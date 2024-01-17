Lincoln topu iğne deliğinden geçirdi. Fenerbahçe taraftarı ne yapacağını şaşırdı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe, Adanaspor'u ağırlıyor.
Uzun süre sahalardan uzak kalan ve bugün ilk 11'de sahaya çıkan Lincoln, sakatlıktan golle döndü.
HARİKA GOL ATTI
Lincoln, 29. dakikada kaleyi çaprazdan gören mesafeden şutunu çekti ve topu adeta iğne deliğinden sokarak ağlara yolladı.
TARAFTAR ÇILDIRDI
Fenerbahçe taraftarı, gelen gol sonrası büyük sevinç yaşarken, bir taraftarın halleri gündem oldu.
Golden sonra kendinden geçen taraftar, golü zıplayarak ve atkı sallayarak kutladı.
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