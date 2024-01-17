Adanaspor'a gol yağdıran Batshuayi Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili konuştu

Fenerbahçe; Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Adanaspor'u 6-0'lık skorla yenerken, 4 gol Michy Batshuayi yıldızlaştı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Belçikalı yıldız, hem performansı hem de transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Batshuayi, "Güzel bir oyun ortaya koyduk ve aldığımız sonuçtan dolayı mutluyum. Kendimden çok bahsetmek istemiyorum. Bugün Lincoln ile ilgili konuşmak istiyorum. İyi bir performans sergiledi. Onun adına gururluyum. Harika bir oyuncu" dedi.

Belçikalı yıldız, takımdan ayrılacağı yönündeki iddialar hakkında da şunları söyledi: "Transferler, dedikodularla ilgili çok fazla insan konuşuyor, ama ben Fenerbahçe'ye konsantreyim. Hocam ve takım arkadaşlarım bana güveniyor. Her zaman işimi yapmaya çalışıyorum. Bu takımla tüm kupaları kazanmak istiyorum."