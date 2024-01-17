Adana Demirspor 24 Erzincanspor'a elendi! Kupada flaş bir sonuç daha. Mirza Şeker yazdı

24 Erzincanspor, TFF 2. Lig'de 33 puanla 4. sırada yer alırken, Adana Demirspor ise 29 puanla 6. sırada bulunuyor.

Maçın mutlak favorisi şüphesiz Adana Demirspor'du.

Adana ekibi kadroda ufak rotasyonlar yaparak oyuncularını dinlendirdi.

Alanyaspor-Samsunspor maçının uzatmalara gitmesinden dolayı maçın ilk yarısını küçük ekrandan izledik.

Maça dönecek olursak, 24 Erzincanspor'un Adana Demirspor'dan daha etkili oyun çıkarmasına çok şaşırdım.

35 dakikaya kadar bir tane bile şut çekemeyen Adana'nın aksine 4 şut çeken 24 Erzincanspor, 1 isabetli şut attı.

Ayrıca topla oynamada da daha iyi bir performans gösterdi konuk ekip.

GOL GEÇERSİZ!

Adana Demirspor, ilk yarının son dakikalarında Yusuf Erdoğan'ın attığı gol ile öne geçti ancak bariz bir ofsayt olduğu için hakem golü iptal etti.

Böylece mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

ADANA DEMİRSPOR'A ERZİNCANSPOR ŞOKU!

Mavi Şimşekler, sahada yokları oynadığı mücadelenin 65. dakikasında Ziya Alkurt'un golüyle 1-0 geriye düştü.

Erzincanspor'da Ziya Alkurt, orta yapmak istedi ancak Kubilay topa dokunamayınca top ağlara gitti. Böylece 24 Erzincanspor mücadelede öne geçti.

Adana Demirspor'un 75. dakikada attığı gol iptal olurken, 24 Erzincanspor farkı ikiye çıkardı.

Kullanılan korner sonrası seken topta Kamil İçer ortaladı, Özkan Yiğiter'in kafa vuruşu sonrası 77. dakikada gol geldi: 2-0

Bu goller sonrası Adana Demirspor taraftarı şok geçirdi.

SON DAKİKALARDA NELER OLUYOR?

Adana Demirspor tura 3 dakikada attığı 2 golle tutundu. 89'da Michut ve 90+2'de Emre Akbaba'nın golleri, 24 Erzincanspor'u üzerken, Adana Demirspor taraftarını kendinden geçirdi.

İlginç maç uzatmalara gitti.

UZATMALARDA GOL YOK

24 Erzincanspor'a helal olsun. Harika mücadele ettiler. Adana Demirspor 3 dakikada golleri atamasa ne olacaktı acaba?

Son dakikalara mı bırakmak gerekiyordu koskoca maçı?

120 dakikada gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.

ADANA DEMİRSPOR ELENDİ!

Kupada Kasımpaşa'nın Bandırmaspor'a elenmesi sonrası bir sürpriz de Adana Demirspor'dan geldi.

24 Erzincanspor, penaltılarda rakibini elemeyi başardı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Hak ettiği oyunun karşılığını penaltılarda aldı Erzincanspor.

Tebrik ediyorum...