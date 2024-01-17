İsmail Kartal'ın planı Batshuayi'nin patlaması. Bu da kupa Fener'i. Fatih Saboviç yazdı

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe ile Mustafa Kaplan yönetimindeki Adanaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. Turu'nda kozlarını paylaştı. Sarı lacivertli ekip, Leonard Bonucci haricinde rotasyon kadrosuyla sahaya çıktı. İtalyan stoper de maç kondisyonu kazanması ve geriden takımı organize etmesi için ilk 11’de yer aldı. Ayrıca yeni transfer Rade Krunic de görücüye çıktı.

ADANA OYUNU GERİDE KABUL ETTİ

Fenerbahçe mücadeleye her zamanki gibi ön alan baskısıyla başladı. Adana, kadro kalitesi kendisinden daha yüksek olan sarı lacivertlilere karşı oyunu geride kabul etti ve kontraları kovalamaya çabalayacağının mesajlarını verdi.

Kaleci İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Oosterwolde, Lincoln, Bartuğ, Mert Hakan, Emre, King ve Batshuayi gibi ligde çok süre alamayan isimler maça istekli, tempolu bir giriş yaptı.

HENRIQUE’DEN JENERİKLİK GOL

Uzun zaman sonra sahalara dönen Fenerbahçeli Lincoln Henrique, 29. dakikada sol kanattan öyle bir vurdu ki jeneriklik bir gol kaydetti. Brezilyalı yıldız özlettiği performansını yeniden göstermeye başladı ve sarı lacivertli tribünleri ayağa kaldırdı.

Golden sonra kendi sahasına çekilen Fenerbahçe, Adanaspor’un ilk yarım saatte etkili bir atak ortaya koymasını rahatça önledi.

FARK HEMEN İKİYE YÜKSELDİ

Dakikalar 39’u gösterirken akın akın hücum eden Fenerbahçe yine sol kanattan geldi. Joshua King’in içeriye çevirdiği topta Henrique, Batshuayi’ye âdeta, “Al da at” dedi ve Belçikalı golcü topu boş kaleye gönderdi: 2-0.

Henrique muhteşem oyununu attığı şık golün yanı sıra bir de asistle süsledi. Fenerbahçe’nin rotasyon kadrosu ilk 40 dakika boyunca çok doyurucu bir oyun sergileyip Adanaspor’a alan bırakmadı.

NEFES ALACAK TEK BİR AN BIRAKMADILAR

İkinci yarıya yine Fenerbahçe fırtınasıyla başlandı. Kronometreler 50. dakikayı gösterirken kazanılan kornerde Mert Hakan Yandaş’ın ortasında seken topu Batshuayi tamamladı. Son maçlarında rakiplerini gol yağmuruna tutmaya devam eden sarı lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası’nda da taraftarlarını mutlu etti.

Kadıköy’de erkenden başlayan coşku bir kar topu gibi büyüyüp çığa dönüştü. Farkı 3’e çıkardıktan sonra, Fenerbahçe kalesine yaklaşamayan Adanaspor iyiden iyiye oyundan düştü.

BATSHUAYI - MERT HAKAN İKİLİSİ YİNE SAHNEDE…

İkinci golde Mert Hakan’ın kornerden ortası sonrası seken topu tamamlayan Batshuayi, 68’de yine sahnedeydi. Sol kanatta dip çizgide düşürülen Efekan’ın kazandırdığı faul sonrası Mert Hakan serbest vuruştan ortaladı ve Batshuayi hat-trick yaparak geceye damga vurdu: 4-0. Belçikalı yıldız gece boyunca dur durak bilmeyecekti belli ki…

CENGİZ ÜNDER’E NAZİRE YAPTI

Geçtiğimiz haftalarda tek maçta 4 gol atan Cengiz Ünder gibi, Michy Batshuayi de coştu âdeta… Son golünden sadece 3 dakika sonra bu kez 71’de yine Belçikalı sahnedeydi. Ceza sahası yayında topu alıp düzeltti ve Adanaspor ağlarını kendi adına 4, takımı adına 5. kez havalandırdı.

Adana bir saatlik süre dolarken gole yaklaşsa da Batshuayi rakibin kolunu kanadını kırdı.

MERT HAKAN DA ZİNCİRİ KIRDI

Maçta asistleriyle farkın açılmasını ve takımının yükselişe geçmesini sağlayan Mert Hakan Yandaş, uzun zamandır geçirdiği zor günleri 80. dakikada Emre Mor’un asistiyle topu boş ağlara yolladı.

Sahaya kaptanlık pazubantıyla çıkan Mert Hakan Yandaş’ın gol sevinci görülmeye değerdi. Batshuayi ile Mert gol sonrası birbirlerine sarılarak 6. golü kutladı: 6-0. Kanarya güle oynaya Ziraat Türkiye Kupası’nda turladı ve adını bir üst basamağa yazdırdı.