İsmail Kartal'ın planı Batshuayi'nin patlaması. Bu da kupa Fener'i. Fatih Saboviç yazdı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda sahasında ağırladığı Adanaspor’u Batshuayi’nin 4 golle yıldızlaştığı maçta yedek kadrosuyla rahat yendi ve taraftarlarına güzel bir hediye verdi. İşte an be an maçın hikâyesi…