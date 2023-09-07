İsmail Kartal görüşme odasında

Fenerbahçe'de kritik maçlar öncesinde İsmail Kartal'ın Sarı Lacivertli futbolcularla özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

İsmail Kartal görüşme odasında

Editör: Fatma Demirkaya

Fenerbahçe, pazartesi gecesi Konferans Ligi grup etabında kullanacağı kadroyu UEFA'ya teslim etmişti. En önemli sürprizler yeni transfer Mert Müldür'ün yanı sıra Samet Akaydın ve Emre Mor'un dışarıda kalması olmuştu. Sakatlığı bulunan Luan Peres, genç oyuncular Bartuğ Elmaz Omar Fayed ile kadroda düşünülmeyen Nazım Sangare de listeye eklenmemişti.
İsmail Kartal'ın, oyuncular Milli Takım kampları için ayrılmadan önce Mert, Samet ve Emre ile bu konuda özel bir görüşme yaptığı kaydedildi. Tecrübeli çalıştırıcı, öğrencilerine, UEFA'ya bildirilen kadroda belli sayıda kulüp altyapısından ve ülke içinden yetişen oyuncu bulundurma zorunluluğu olduğunu hatırlattı.
Kartal'ın, "Kriterler seçim yapma konusunda zorladı. Mecburen birileri dışarıda kalacaktı. Sizler, Konferans Ligi'nde sahada olmayacaksınız ancak Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında önemli rol alacaksınız. Moralinizi bozmadan, tamamen saha içine odaklanmanızı istiyorum. Hepiniz benim için değerli oyuncularsınız" ifadelerini kullandığı kaydedildi.
Fenerbahçe eğer gruptan çıkmayı başarırsa, sonraki turlar için ara transfer döneminin ardından UEFA'ya yeni bir liste daha bildirecek. Kaynak: Fanatik

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