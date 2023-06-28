İsmail Kartal ilk kez yapacak. Daha önce hiç fırsatı olmamıştı

Üçüncü kez sarı-lacivertli takımın başına geçecek olan deneyimli çalıştırıcı, ilk defa ise kendi planlamasıyla sezonu açacak.

Daha önce 2014-2015 sezonunda Ersun Yanal'ın ani vedası sonrası görevi devralan, 2021-22 sezonunda da Vitor Pereira'nın gitmesinin ardından sezon ortasında takımın başına geçen İsmail Kartal, şimdi farklı bir durum yaşıyor.

Fenerbahçe'de çalıştığı iki dönemde de transfer şansı bulamayan 62 yaşındaki antrenör, şimdi ise eksik gördüğü yerlere takviye yapabilecek.

Hatta şu anda kadroya Edin Dzeko gibi üst seviye bir yıldızın eklenmesi de ciddi bir avantaj olacak. Dzeko gibi tecrübeli bir yıldızla çalışacak İsmail Kartal, aynı zamanda ilk defa takımla kamp yapacak. Önceki görevlerinde takımlarıyla sadece devre arası kampı gerçekleştiren ama sezon başı yaz kampı geçiremeyen başarılı teknik adam, bu sefer ise ilk günden itibaren mesaisine başlayacak. Kaynak: Milliyet