İsmail Kartal'dan flaş açıklama. Transferleri açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın toplantısında konuştu.

Kartal, şunları söyledi:

"Ekip arkadaşlarım yurt dışında takımları takip etti. Trendlere hakimiz. Ben yurt içinde maçları takip ettim. 2-3 haftada bir toplanıp teknik ve taktik analiz yaptık. Trend nereye gidiyor bunları yakından takip ettik. Şu an görevimin başındayım. Sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. 9 yıl oldu.

Şampiyon olamamamızın verdiği sıkıntıyı aşmak istiyoruz. Kıymetli Fenerbahçeliler sorumluluklarımın bilincindeyim, beklentilerin farkındayım. Sezonu en güzel şekilde bitireceğimize inanıyorum. Tüm kalbimle bu yola baş koydum. Büyük Fenerbahçe taraftarına çağrımdır. Takım olarak yükseliş ateşini yaktık. Artık sıra side. Allahın iniyle bu sene şampiyon olacağı. Takımın yükünü hafifletecek çok önemli transfer hamlelerimiz var.

Sizin de takdiriniz transferler kolay olmuyor. Araplar da piyasaya girdi allak bullak oldu piyasa. Hiç kimsenin kaygısı olmasın. Başkanımı ve yöneticilerimizi çok motive görüyorum. En doğrusunu almak için çalışmalar devam ediyor. Kısa bir süre sonra Rusya'da turnuvaya katılacağı. Turnuva sonrasında aramızdan ayrılacaklar olabilir. Katılacaklar olacak. Takımda yerli ve yabancı oyuncu fark etmeden iyi bir hava var.

Savunmaya, orta sahaya ve hücum hattına oyuncular alacağız. Taraftarlara güven veren ve mutlu eden bir oyun anlayışımız olacak. 3 bölgeye de oyuncu alacağız. Coşkulu, enerjik, taraftarlarına güven veren bir oyun anlayışımız olacak. Savunma, orta saha ve hücum hattına oyuncu alacağız.

Kalecilerimiz devam ediyor. Altay Bayındır'ın sakatlığı geçti. Moral ve motivasyonu yerinde. Bu süreci başkanımızla yakından takip ediyoruz. Gelişmelere göre karar vereceğiz. 'Altay gitsin! Ya da bir kaleci alalım' gibi bir durum yok. Süreci takip ediyoruz, buna göre karar vereceğiz."