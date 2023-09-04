İsmail Kartal'dan korkutan Livakovic açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek 9. resmi maçta da galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan İsmail Kartal, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Avrupa şampiyonluğu için tebrik ederek sözlerine başladı.

MKE Ankaragücü karşısında çok fazla hazırlık şansları olmadığını vurgulayan Kartal, "Yoğun fikstürden çıktık. Az da olsa yapmış olduğumuz antrenmanlarla Ankaragücü'nü iyi analiz ettik. Maçı daha önce de koparabilirdik. Son bölümde bulduğumuz golle kazandık. Ankaragücü takımı da iyi bir takım. İyi oyuncuları var. Onlar da iyi mücadele etti. Biz kazandık. Yoğun fikstürde bu akşam da galip gelerek 9'uncu maçımızı kazandık, mutluyuz. Bu galibiyet büyük Fenerbahçe taraftarına armağan olsun." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal, yeni transfer Dominik Livakovic'in bu maçta sakatlığı nedeniyle yedek kulübesinde oturduğunu ancak Hırvat file bekçisinin birinci kalecileri olduğunu dile getirdi.

Tecrübeli teknik adam, İrfan Can Eğribayat'ın da performansını överek, "Livakovic'in adalesinde zorlama vardı. Doktor raporu oynatmamız durumunda riskli olduğu yönündeydi. Oynatsak 3-4 hafta oynayamayabilirdi. Bu riski alamazdım. Onu da kadroya alarak takıma adapte olmasını istedim. Kendisi de bunu istedi. İrfan Can son maçlarda gerçekten güzel bir performans ortaya koydu. Bazı maçlarda İrfan Can oynayabilir duruma göre ama Livakovic'in sakatlığı düzeldiği an bizim birinci kalecimiz olacaktır." diye konuştu.

İsmail Kartal, transferle ilgili gelen soruya ise "Başkanımızın ve yöneticilerimizin yoğun çabası var. Transferin son günlerine gelindiği için iyi ve kaliteli bir isim almak istiyoruz. Zannediyorum ki iyi bir şey olacak. Burada başkanımız ve yönetimimiz bu süreci götürüyor." cevabını verdi.

(AA)