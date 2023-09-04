İsmail Kartal'dan korkutan Livakovic açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ankaragücü maçından sonra açıklamalarda bulundu. Kartal, Livakovic'in neden oynamadığını da söyledi.

KAYNAK: AA
İsmail Kartal'dan korkutan Livakovic açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek 9. resmi maçta da galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan İsmail Kartal, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Avrupa şampiyonluğu için tebrik ederek sözlerine başladı.

MKE Ankaragücü karşısında çok fazla hazırlık şansları olmadığını vurgulayan Kartal, "Yoğun fikstürden çıktık. Az da olsa yapmış olduğumuz antrenmanlarla Ankaragücü'nü iyi analiz ettik. Maçı daha önce de koparabilirdik. Son bölümde bulduğumuz golle kazandık. Ankaragücü takımı da iyi bir takım. İyi oyuncuları var. Onlar da iyi mücadele etti. Biz kazandık. Yoğun fikstürde bu akşam da galip gelerek 9'uncu maçımızı kazandık, mutluyuz. Bu galibiyet büyük Fenerbahçe taraftarına armağan olsun." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal, yeni transfer Dominik Livakovic'in bu maçta sakatlığı nedeniyle yedek kulübesinde oturduğunu ancak Hırvat file bekçisinin birinci kalecileri olduğunu dile getirdi.

Tecrübeli teknik adam, İrfan Can Eğribayat'ın da performansını överek, "Livakovic'in adalesinde zorlama vardı. Doktor raporu oynatmamız durumunda riskli olduğu yönündeydi. Oynatsak 3-4 hafta oynayamayabilirdi. Bu riski alamazdım. Onu da kadroya alarak takıma adapte olmasını istedim. Kendisi de bunu istedi. İrfan Can son maçlarda gerçekten güzel bir performans ortaya koydu. Bazı maçlarda İrfan Can oynayabilir duruma göre ama Livakovic'in sakatlığı düzeldiği an bizim birinci kalecimiz olacaktır." diye konuştu.

İsmail Kartal, transferle ilgili gelen soruya ise "Başkanımızın ve yöneticilerimizin yoğun çabası var. Transferin son günlerine gelindiği için iyi ve kaliteli bir isim almak istiyoruz. Zannediyorum ki iyi bir şey olacak. Burada başkanımız ve yönetimimiz bu süreci götürüyor." cevabını verdi.
(AA)

Öne Çıkanlar
Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında nereli?
Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında nereli?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
Özgür Demirtaş 'yazın kenara' dediği paylaşımını hatırlattı. Enflasyonda yüzyılın rekoru geldi
Özgür Demirtaş 'yazın kenara' dediği paylaşımını hatırlattı. Enflasyonda yüzyılın rekoru geldi
MasterChef All Star 77 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 77 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Osmanlı Hanedanının Kayı Boyu masalı ve uydurulan tarih
Osmanlı Hanedanının Kayı Boyu masalı ve uydurulan tarih
Bazen adaleti sağlamanın kanlı yolları da vardır
Bazen adaleti sağlamanın kanlı yolları da vardır
Son Haberler
Brüksel'i Erik Dalı ile salladılar. Hollandalılar bile eşlik etti Spor
Brüksel'i Erik Dalı ile salladılar. Hollandalılar bile eşlik etti
Erman Toroğlu'ndan Ankaragücü'nün F.Bahçe maçında penaltı beklediği pozisyona flaş yorum Spor
Erman Toroğlu'ndan Ankaragücü'nün F.Bahçe maçında penaltı beklediği pozisyona flaş yorum
Vargas vurdu şampiyonluk geldi. İşte Türkiye'nin ayağa kalktığı an Spor
Vargas vurdu şampiyonluk geldi. İşte Türkiye'nin ayağa kalktığı an
Ebrar Karakurt bağıra bağıra İstiklal Marşı'nı okurken gözyaşlarını tutamadı Spor
Ebrar Karakurt bağıra bağıra İstiklal Marşı'nı okurken gözyaşlarını tutamadı
Şenol Güneş'ten yönetime flaş mesaj: İnşallah alırız Spor
Şenol Güneş'ten yönetime flaş mesaj: İnşallah alırız
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu oldu. Vatandaşlar galibiyetin tadını Erik Dalı oynayarak çıkardı. Spor
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu oldu. Vatandaşlar galibiyetin tadını Erik Dalı oynayarak çıkardı.