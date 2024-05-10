Arda Güler Milli Takım kampında

Kaynak: Haber Merkezi
Arda Güler Milli Takım kampında
A Millî Takım oyuncumuz Arda Güler, İspanya'daki hazırlık maçları öncesinde Madrid'de kamp yapan U14 Millî Takımımızı ziyaret etti.

Ziyaret, U14 Millî Takımımızın konakladığı otelde gerçekleşti ve T.C. Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci de oradaydı.

Arda, teknik heyetle sohbet ettikten sonra genç oyuncuların sorularını cevapladı. Büyükelçi Nüket Küçükel Ezberci de oyunculara seslenen bir konuşma gerçekleştirdi.

Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörü Selman Coşkun, ziyaretin gençlere ilham kaynağı olduğunu söyleyerek Arda'ya minnettarlığını iletti. Arda, U14 Millî Takım oyuncularına krampon hediye etti, imzalar dağıttı ve takım ile hatıra fotoğrafı çekildi.

Bu sezon başında İspanya'nın Real Madrid takımına transfer olan 19 yaşındaki millî futbolcumuz Arda Güler, ilk sezonunda La Liga şampiyonluğunu elde etti ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktı.

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