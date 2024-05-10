Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözlerine Ümit Özdağ ateş püskürdü: Adresinizi verirseniz size gözlük ve kulaklık yollarım

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözlerine Ümit Özdağ ateş püskürdü: Adresinizi verirseniz size gözlük ve kulaklık yollarım
Gazeteci Fatih Portakal, CHP'nin yapacağı öğretmen ve emekli mitinglerini hatırlatarak diğer partileri eleştirince Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Adresinizi verirseniz size gözlük ve kulaklık yollarım" dedi.

Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV’deki ana haber bülteninde CHP’nin yapacağı mitinglere dikkat çekti.

Diğer muhalefet partilerini eleştirirken, “18 Mayıs’ta Saraçhane’de CHP’nin öğretmenlerle ilgili bir mitingi var, 26 Mayıs’ta da Ankara’da yine CHP’nin bu sefer emeklilerle ilgili büyük mitingi var. Bu durumda diyorum ki, ‘İyi ki ana muhalefette CHP var’. Diğerleri nerede? Zafer Partisi, İyi Parti, Memleket Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti neredesiniz arkadaş siz?"

"HER ŞEYİ CHP’NİN ÜSTÜNE YÜKLEMEYİN"

Seçimden seçime ortaya çıkıyorsunuz. Ülkenin çok sorunu var. Her şeyi CHP’nin üstüne yüklemeyin.” ifadelerini kullandı.

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"adresinizi verirseniz size gözlük ve kulaklık yollarım"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Portakal’ın sözlerine yanıt verdi. Özdağ, Portakal’ın videosunun olduğu bir gönderiyi paylaşarak, “Fatih Portakal bey, adresinizi verirseniz size gözlük ve kulaklık yollarım. Belki görür ve duyarsınız nerede olduğumuzu ve neler yaptığımızı. Ancak yollayacağım gözlük ve kulaklığın vicdan olmadan çok işe yaramayacağını biliyorum.

"DAVET EDİN BENİ PROGRAMINIZA ANLATAYIM”

Vicdanlı bir basın mensubu olmak için sizin biraz çaba sarfetmeniz gerekiyor. X’den bile beni ve Zafer Partisi’ni takip etmeden böyle konuşmak çok kolay. Davet edin beni programınıza anlatayım.” ifadelerini kullandı.

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