İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması. Uzun süre yerden kalkamamıştı

Hatayspor'a karşı 4-2 kazanılan maçın ardından kameraların karşısına geçen İsmail Kartal maçı değerlendirdi.

İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması. Uzun süre yerden kalkamamıştı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor'a karşı 4-2 kazandıkları maçını değerlendirdi.

ATABİLİYORSAK 4-5-6
Kartal, "İlk devre her şey planladığımız gibiydi. Rakip 5-3-2 gibi başladı. Farklı bir başlangıç yapıp 2-0 yaptık ve rakip 4'lüye döndü. İlk yarı güzel geçti, 3-0! İkinci yarıda oyuncularımızla yaptığımız toplantıda aynı işi yapmaya karar verdik. Atabiliyorsak 4-5-6 ama rehavete kapılmamak gerektiğini söyledik. Herhalde skorun verdiği rahatlıkla ikinci yarı 1-2 bireysel hatadan yediğimiz golle 4-2 kazandık. Kendi evimizde kazandığımız için mutluyum. Hatayspor'a ve Volkan kardeşime başarılar diliyorum." dedi.

HİÇ İSTEMEDİĞİMİZ BİR GÖRÜNTÜ
İsmail Kartal, açıklamalarına, "Ben daha önce de söylediğim gibi maç maç düşünüyorum. Bu maç da bitti. Buradan, özellikle ikinci yarıdan ders çıkaracağız. Hiç istemediğimiz bir görüntü. Şimdi önümüzde Ludogorets maçı var, sonra da Pendikspor maçı var. Bu iki maça odaklanacağız." diye devam etti.

UFAK TEFEK BİR ŞEY OLABİLİR
Deneyimli teknik adam, Hatayspor'un attığı ilk golde sakatlık yaşayıp uzun süre yerde yatan kalecileri Dominik Livakovic için de, "Livakovic için doktorla konuşamadım. Ufak tefek bir şey olabilir. En kısa sürede sağlık ekibimiz giderebilir." açıklamasında bulundu.

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