İsmail Kartal'dan Samsunspor maçı öncesi flaş karar

Fenerbahçe, bu akşam Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk 11'i belirlediği öğrenildi.

İsmail Kartal'dan Samsunspor maçı öncesi flaş karar

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında bu akşam deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı lacivertli takım maçın hazırlıklarını Samandıra'daki tesislerinde dün yaptığı antrenmanla tamamladı ve ardından Samsun'a giderek kampa girdi.

Teknik direktör İsmail Kartal, yeni transferler Fred ve Cengiz'i de kadroya alırken, sakatlıkları nedeniyle Rodrigo Becao, Luan Peres, Samet Akaydın, Bright Osayi Samuel, Miguel Crespo ve Miha Zajc İstanbul’da kaldı.

Kartal, maçın 11'ini de belirledi. Buna göre kalede İrfan Can Eğribayat'ın yer alması bekleniyor.

Sarı lacivertli takımın Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçta sahaya şu 11'le çıkacağı öğrenildi:

İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Djiku, Serdar Aziz, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Kent, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Samsunspor'un 11'i de şöyle:

Okan, Zeki, Alim, Van Drongelen, Schnidler, Taylan, Ntcham, Bola, Laura, Fofana, Mouandilmadji.

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