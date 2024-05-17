Denizde yüzerken ayağınızı ne mi ısırıyor? “Sahil solucanları”

Denizde keyifli bir yüzüşün ardından sahile yaklaşan bir kişi, kumların altında farklı bir sürprizle karşılaştı: sahil solucanları. Bu ilginç deniz canlıları genellikle kumların altında yaşarlar ve avlanmak için beklerler.

Küçük bir balığı kumlara yaklaştıran adam, sahil solucanlarının yavaşça çıkıp balığı hafifçe ısırdığını gözlemledi. Ardından, bir pense yardımıyla solucanın kafasını tutarak onu tamamen kumun altından çıkardı. Solucanın uzun boyu, izleyenleri hayrete düşürdü ve bu doğal fenomen, sahil ziyaretçilerinin dikkatini çekti.