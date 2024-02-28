İsmail Kartal'ı yerden yere vurdu. 'Şimdi son uyarımı yapıyorum' diyerek açıkladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası maçında Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek elendi. Maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal'a eleştiri yağdı.

Kartal'ın kurduğu takım savunmasının felaket olduğunu belirten ünlü spor yazarı Ömer Üründül, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şu ifadeleri kullandı:

- Fenerbahçe, 90 dakika sergilediği çok kötü futbol sonucunda Türkiye Kupası'na farklı yenilgiyle veda etti. Maç boyunca bir tane organize atakları yoktu. Tek yarım pozisyona, 85. dakikada Ferdi girebildi. Takım savunması da tam bir felaketti.

- İsmail Kartal'ın yapmak istediklerini anlamak mümkün değil. Ne düşünüyor, ne planlıyor futbol mantığıyla bağdaşmıyor. Bir defa bir takımın son haftalardaki ideal dörtlü defans bloğunun hepsinin birden değişmesi, eşyanın tabiatına aykırı bir durum. Üstelik de ters ayaklı Osayi, hiç başarılı olamayacağı sol bekte...

- İlk yarının sonuna doğru Osayi ve Mert'in yerini değiştiriyor. Sonra da ikinci yarıya tam üç değişiklikle başlıyor.

- Eğer dün gece ikinci yarıda giren Ferdi'nin, biraz da ona yardımcı olan İsmail'in bireysel girişimleri olmasa, F.Bahçe karşı kaleye dahi gidemezdi.

- Dün gece bir görüşüm daha belgelendi. Riskli oyunda uzun müddet çift santrfor oynamak, çoğu zaman zarar getirir. Dün ikinci yarıda fark çok daha büyük olabilirdi.

- Şimdi son uyarımı yapıyorum. F.Bahçe hem Konferans Ligi hem de Süper Lig için çok ciddi bir S.O.S veriyor. Yıldız oyunculardan Tadic, Dzeko, Szymanski, Krunic ve Cengiz üst düzey fiziki düşüş yaşıyorlar. Fred sakatlıktan döndüğü zaman o da aynı sorunu yaşayacak.

- Batshuayi'nin de hocasına kırgın olduğu açıkça belliydi! Bakalım İsmail Kartal, bu tabloyu olumlu yönde değiştirebilecek mi... Bence çok zor.