Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Galatasaraylı Icardi'den çıldırtan paylaşım

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Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Galatasaraylı Icardi'den çıldırtan paylaşım
Ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin kupadan elenmesi sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Icardi sarı-lacivertlileri kızdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti.

Ankaragücü’nü galibiyeti getiren golleri 10’da Morutan 33’te Haciyovanis 87’de Rodriguez kaydetti.

Bu sonuç ile birlikte Ankaragücü yarı finale yükselirken Fenerbahçe kupaya veda etti.

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ise ezeli rakiplerinin kaybetmesi sonrası flaş bir paylaşım yaptı.

Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından gülen bir aslan paylaşan Icardi Fenerbahçe ile dalga geçti.

Arjantinli yıldızın bu paylaşımı Galatasaray taraftarından büyük beğeni toplarken Fenerbahçeliler ise tepki gösterdi.

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