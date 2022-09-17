İsmail Kartal Süper Lig'e dönüyor: İşte yeni takımı

Geçen sezon Fenerbahçe'de görev yapan teknik direktör İsmail Kartal'ın Süper Lig'le olan ayrılığı sona eriyor.

Kartal'ın Hatayspor'dan teklif aldığı ve görüşmelere başlandığı belirtildi.

Hatayspor, ligde 6 haftada 5 yenilgi almış, 1 kez de berabere kalmıştı. Bu sonuçların ardından yönetim teknik direktör Serkan Özbalta ile yolları ayırma kararı almıştı.

İsmail Kartal, geçen sezon Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde başarılı sonuçlara damgasını vurmuş, 18 Süper Lig maçında 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etmişti.

Hataysporlu yöneticilerin Kartal'la yaptıkları ilk görüşmeden olumlu sonuç aldıkları ifade edildi.