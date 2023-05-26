İsmail Küçükkaya Muharrem İnce’nin CHP heyetine ne dediğini açıkladı. ‘Desteklemek içimden gelmiyor’

İkinci tur öncesi kurmaylarıyla yaptığı toplantıda tarafsız kalan Muharrem İnce'nin, "Kılıçdaroğlu'na oy vermek içimden gelmiyor." dediği öne sürüldü.

İsmail Küçükkaya Muharrem İnce’nin CHP heyetine ne dediğini açıkladı. ‘Desteklemek içimden gelmiyor’

Gazeteci İsmail Küçükkaya, bu sabah Halk TV canlı yayınında, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin ikinci tur seçimlerine “tarafsız kalma” fikrini değiştirmek için CHP’li belediye başkanları Zeydan Karalar, Hasan Akgün ile Tanju Özcan devreye girdiğini aktardı.

"AÇIK BİR DESTEK BİLDİRMEYECEĞİZ"
Küçükkaya, Karalar'ın İnce ile görüşmesinde demokrasi adına Kılıçdaroğlu'na destek istediğini ancak İnce'nin, "Kılıçdaroğlu'na oy vermek içimden gelmiyor." dediğini söyledi.

İnce'nin, "Çekildigimizde hangi noktadaysak oradayız. Açık bir destek bildirmeyeceğiz." dediği belirtildi.

Memleket Partisi'nin dün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında ikinci turda tarafsız kalma kararı aldığı belirtilmişti.

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