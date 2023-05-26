Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Sen nasıl bir Müslümansın?

Twitter hesabından paylaşım yapan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kandil ile görüşüyor” açıklamalarına sosyal medyadan çok sert cevap verdi.



Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:



“Benim Kandil'deki teröristlerle görüştüğüme dair kasetler olduğunu söyledin. Ey Erdoğan, sen nasıl bir Müslümansın! Böyle bir görüşmeye dair elinde uydurma ve montaj olmayan gerçek bir kaset var da bunu yayınlayamıyorsan sen büyük bir yalancısın, müfterisin demektir.



"GÖZ GÖRE GÖRE İŞLEDİĞİN SUÇLARDAN VAZGEÇ"

Samimi bir Müslüman olarak inandığım bütün mukaddesler üzerine yemin ediyorum. Hem vallahi hem billahi böyle bir görüşme yoktur, yalandır, iftiradır. Milletimizden özür dilemelisin Erdoğan. Bir insana yakışır şekilde hareket et ve göz göre göre işlediğin bu suçlardan vazgeç.



Yeter bu iftiralar yeter. Allah’a sığınıyorum dedim. Durmuyor iftiraların, yalanların durmuyor. Müfterisin, günah ve pislik içinde boğuldun. Artık yeter.”







ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Dün bir Kanal D-CNN Türk ortak canlı yayınında soruları yanıtlayan Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:



- "Seçim kampanyasının başından beri teröristlerin desteğini aldıkça yüzü güldü, yüzü gülüyor. Dağdaki teröristler, Kandil'dekiler ne diyorlar?"



- "Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceksiniz' diyorlar. Şimdi oraların desteğiyle yoluna devam eden ortada bir Kılıçdaroğlu var. Bunu bir defa milliyetçilik kabul eder mi?"



"AMA MONTAJ AMA ŞU AMA BU"

Erdoğan miting meydanlarında Kılıçdaroğlu'nun Kandil'deki teröristlerle montajlı videosunu paylaşmasıyla ilgili TRT Haber canlı yayınında “Kılıçdaroğlu’nun Kandil’dekilerle videosu var. Ama montaj ama şu ama bu” yorumunu yapmıştı.