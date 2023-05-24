Akşener'den Muharrem İnce sorusuna yanıt. "Sistemin büyümesinden yanayım"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklememe kararı ve iki ismin imzaladığı protokol metni için, “Mutabakat metninde bizleri rahatsız edecek bir şey yok” değerlendirmesinde bulundu.

İlk tur seçimin ardından Kılıçdaroğlu'na, İnce, Özdağ ve Oğan ile ilişki kurmak, görüşme yapmak, iletişim kurmak ve onların talepleriyle ilgili tutum alma konusunda yetki verdiklerini belirten Akşener,

“Dolayısıyla o yetki çerçevesi içinde yaptığı görüşmelerin sonunda bir noktaya gelindi.

Bugün Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Özdağ, Millet İttifakı'nın içinde yer aldığını ve destekleyeceğini söyledi.

7 maddelik, CHP Genel Başkanı sıfatıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun imzasının olduğu, Zafer Partisi Genel Başkanı sıfatıyla da Sayın Özdağ'ın imzasının olduğu bir mutabakat metni yayınlandı.

Dolayısıyla o metinde bizleri rahatsız edecek bir şey yok” dedi.

AKŞENER'DEN MUHARREM İNCE AÇIKLAMASI

Gelen soru üzerine, Muharrem İnce'nin Millet İttifakı'na katılması durumunda memnun olacağını söylediğini hatırlatan Akşener, "Cumhurbaşkanı adayımız bu konuda tam yetkili.

Ben sistemin büyümesinden yanayım. Sinan Bey de keşke gelseydi. Ümit Bey'in de gelmesinde hiç bir sakınca yok.

Kemal Bey'deki yetkinin içinde Muharrem Bey de var. Bu sistemi ona göre kurmakta fayda var." dedi.