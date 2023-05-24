Akşener'den Muharrem İnce sorusuna yanıt. "Sistemin büyümesinden yanayım"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zeytinburnu'nda gençlerle bir araya geldi. Akşener, Zeytinburnu ziyareti sırasında basın mensuplarının Muharrem İnce ve Ümit Özdağ hakkındaki soruları yanıtladı.

Akşener'den Muharrem İnce sorusuna yanıt. "Sistemin büyümesinden yanayım"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklememe kararı ve iki ismin imzaladığı protokol metni için, “Mutabakat metninde bizleri rahatsız edecek bir şey yok” değerlendirmesinde bulundu.

İlk tur seçimin ardından Kılıçdaroğlu'na, İnce, Özdağ ve Oğan ile ilişki kurmak, görüşme yapmak, iletişim kurmak ve onların talepleriyle ilgili tutum alma konusunda yetki verdiklerini belirten Akşener,

meral-aksener-ic.jpg

“Dolayısıyla o yetki çerçevesi içinde yaptığı görüşmelerin sonunda bir noktaya gelindi.

Bugün Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Özdağ, Millet İttifakı'nın içinde yer aldığını ve destekleyeceğini söyledi.

7 maddelik, CHP Genel Başkanı sıfatıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun imzasının olduğu, Zafer Partisi Genel Başkanı sıfatıyla da Sayın Özdağ'ın imzasının olduğu bir mutabakat metni yayınlandı.

Dolayısıyla o metinde bizleri rahatsız edecek bir şey yok” dedi.

meral-1.jpg

AKŞENER'DEN MUHARREM İNCE AÇIKLAMASI

Gelen soru üzerine, Muharrem İnce'nin Millet İttifakı'na katılması durumunda memnun olacağını söylediğini hatırlatan Akşener, "Cumhurbaşkanı adayımız bu konuda tam yetkili.

Ben sistemin büyümesinden yanayım. Sinan Bey de keşke gelseydi. Ümit Bey'in de gelmesinde hiç bir sakınca yok.

meral-2.jpg

Kemal Bey'deki yetkinin içinde Muharrem Bey de var. Bu sistemi ona göre kurmakta fayda var." dedi.

İlgili Haberler
Üç belediye başkanından Muharrem İnce'ye ziyaret
Meral Akşener: Kılıçdaroğlu'nun kul hakkına el uzatmayacağına eminim
‘Bekar kadınları sahiplendireceğiz’ diyen HÜDA PAR Genel Başkanı’na Meral Akşener’den canlı yayında olay yanıt
Meral Akşener: Bu seçimi almak zorundayız. Hepsi topu topu 2 buçuk milyon seçmen
Meral Akşener: Her bir vatandaşımızın tek tek gönlüne gireceğiz
Öne Çıkanlar
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
Konyaspor küme düşüyor! Recep Çınar başarısızlığın sorumlusunu açıkladı
Konyaspor küme düşüyor! Recep Çınar başarısızlığın sorumlusunu açıkladı
Son Haberler
Üç belediye başkanından Muharrem İnce'ye ziyaret Siyaset
Üç belediye başkanından Muharrem İnce'ye ziyaret
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Halk otobüsü şoförü tartıştığı gençlerin aracının önünü kesti camlarını kırdı Yaşam
Halk otobüsü şoförü tartıştığı gençlerin aracının önünü kesti camlarını kırdı
Bu akşam Adım Farah var mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Bu akşam Adım Farah var mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman?
Kupada ilk finalisti belirleyecek maçın 11'leri açıklandı. Fenerbahçe mi Sivasspor mu? Spor
Kupada ilk finalisti belirleyecek maçın 11'leri açıklandı. Fenerbahçe mi Sivasspor mu?
Apartman görevlisi, uyuyan eşini öldürüp, intihar etti Güncel
Apartman görevlisi, uyuyan eşini öldürüp, intihar etti
Apo'yu sorgulayan komutan Atilla Uğur: 2002'de terör bitmişti. AKP gelince yeniden hortlatıldı Siyaset
Apo'yu sorgulayan komutan Atilla Uğur: 2002'de terör bitmişti. AKP gelince yeniden hortlatıldı