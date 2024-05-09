Sinan Ateş’in eşinden Bahçeli’ye sert yanıt. ‘Operasyonu çekenler kurumsal araçları katillere tahsis edenlerdir’

Kaynak: Haber Merkezi
Sinan Ateş’in eşinden Bahçeli’ye sert yanıt. ‘Operasyonu çekenler kurumsal araçları katillere tahsis edenlerdir’
Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında gerçekleştirdiği açıklamaya sert cevap verdi. Ayşe Ateş, MHP Lideri Bahçeli’nin “Bize operasyon çekiliyor” ifadesine ilişkin “Eğer bir operasyon çekiliyorsa çekenler bu ve benzer delillerle suçu sabitlenmiş olanlardır” dedi.

Sinan Ateş cinayetine ilişkin hazırlanan 145 sayfalık iddianamede ifadesine yer verilmeyen Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı ve Bahçeli’nin önümüzdeki gün MHP grubunda yaptığı açıklamaya sert bir yanıt verdi.

Bahçeli, yaptığı açıklamada, Sinan Ateş davasının bir an önce açılmasını talep etmiş ve “Bakalım hukuki süreç Ankara'da mı bitecek yoksa Pensilvanya'ya mı dayanacak hep beraber göreceğiz” ifadelerini kaydetmişti.

ekran-goruntusu-2024-05-09-143206.png"KURUMSAL ARAÇLAR KATİLLERE TAHSİSİ EDİLDİ"

Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bize operasyon çekiliyor, deniliyor. ‘Pensilvanya’ deniliyor. Eğer bir operasyon çekiliyorsa çekenler bu ve benzer delillerle suçu sabitlenmiş olanlardır. Kurumsal araçları katillere tahsis edenlerdir. ‘Onun kalemini kırdık’ diyerek sağa sola elçi yollayanlar, birbirine mesaj atanlardır. Nereden aldığı belli olmayan bir güçle Özel Harekât polislerini torbacılara şoför yapanlardır.” ifadelerini kullandı.

aa-20240506-34476938-34476936-chp-genel-baskani-ozel-sinan-atesin-esi-ayse-ates-ile-gorustu.webp“Külliye'nin 1 km ötesinde, AK Parti Genel Merkezi'nin dibinde, sanki devlete kafa tutarcasına; bu ülkenin iki kız çocuk sahibi, işinde gücünde şerefli bir akademisyenine gözünü kırpmadan kıyanlardır.” diyen Ateş, “Size operasyon çekenleri görmek için demir parmaklıkların ardına, ayaklarınızın altına bakın. Çünkü bir kısmı tutuklu, bir kısmı da yargının önüne çıkmaktan kurtulmak için hâlâ ayaklarınıza kapanıyor.” açıklamasında bulundu.

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“OK YAYDAN ÇIKTI”

Cinayete ilişkin hazırlanan 145 sayfalık iddianamenin içinin boş olduğunu ifade eden Ateş, “İçi boş kâğıt parçasını önümüze koyarak adaletin tecellisini önlemeniz, gerçek suçluları kamuoyundan saklamaya yönelik hamleleriniz nafile.” söyleminde bulundu. Bu davanın savcısının Türk milleti olduğunu belirten Ateş, “Bu asil millet yakanızdan düşmeyecek, peşinizi bırakmayacak. Nereye kaçarsanız kaçın, hangi deliğe saklanırsanız saklanın sizi bulup çıkaracak, sizi alıp getirecek. Ok, yaydan çıktı bir kere ” dedi.

Ateş, sözlerinin sonunda, “Kaçınılmaz sonla barışın” ifadesini kullanırken, “Bazı yorumları okuduğumda, bazı paylaşımlara baktığımda ne yazık ki bir kesimin, gözünün önündeki bunca delile rağmen, hâlâ Platon'un mağarasından çıkamadığını görüyorum. Zincirlerinizden kurtulun, yalanı kutsamayın, gerçeği kucaklayın.” sözlerini iletti.

gniceadxaaae12h-001.jpegTETİKÇİ O ARAÇLA MI İSTANBUL’A GETİRİLDİ?

Ayşe Ateş, ayrıca Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın bir aracın fotoğrafına ilişkin bir mesajı paylaştı. 06 plakalı Audi marka araç ile tetikçi Eray Özyağcı’nın Ankara’dan İstanbul’a getirildiği ileri sürülürken, aracı kullanan Emre Yüksel ile Tolgahan Demirbaş ise, Ateş davası kapsamında tutuklu. Her iki isim de Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nde yönetici konumunda.

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