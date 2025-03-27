İsmail Saymaz'dan Halk TV kararı. Ev hapsinde ilk kez konuştu

Gazeteci İsmail Saymaz, hakkında yürütülen Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra ev hapsi cezası verilerek 21 Mart'ta serbest bırakılmıştı. Oda TV'den Can Özçelik ev hapsinde olan İsmail Saymaz'ı ziyaret etti.

İsmail Saymaz'ın gözaltına alındığında aynı tarihte gözaltında olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de karşılaştığı öğrenildi.

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EKREM İMAMOĞLU İLE NE KONUŞTULAR?

İsmail Saymaz, İmamoğlu ile emniyet binası içerisinde karşılaştıklarını söylerken İmamoğlu'nun kendisini gördüğünde şaşırdığını da dile getirdi. Saymaz konuşmasında “Emniyet içerisinde Ekrem İmamoğlu ile karşılaştık. Göz göze geldik. Önce şaşırdı ve ‘Hayırdır senin ne işin var burada İsmail’ diye sordu. Ben de ‘Sayın Başkan Gezi soruşturmasından aldılar’ dedim. Zaten kısa bir konuşma oldu. Birbirimize ‘geçmiş olsun’ dileklerimizi ilettik. Aynı yerde Murat Ongun da vardı. Onunla da biraz sohbet ettik" dedi.

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"EV HAPSİNDE OLDUĞUM İÇİN TELEFON HATTI ALAMIYORUM"

Saymaz'ın ev hapsi kararı sonrası sosyal medyada hiç paylaşım yapmaması da dikkat çekiyordu. Saymaz merak edilen bu konuya da açıklık getirdi. İsmail Saymaz, “Twitter ve Instagram’a giriş giriş yapabilmem için uygulamaya girdiğimde bağlı olduğu hatta koruma şifreleri gönderiyor. O şifreler olmadan giriş yapılamıyor, telefonuma gözaltına alındığım gün el konulduğu için girişte yapamıyorum. Ayrıca bu alanlardan biraz uzak kalmak da iyi geldi. Zaten ev hapsinde olduğum için dışarı çıkıp yeni bir telefon hattı alamıyorum. Gerekli işlemlerden sonra yeni hat alacağım” diye konuştu.

Halk TV ekranlarına geri dönüp dönmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmayan Saymaz, yakın zamanda ev hapsinde olması nedeniyle uzaktan bağlanarak yayınlara katılacağını da söyledi.

İsmail Saymaz, bayramdan sonra HalkTV’de programlara internet bağlantısıyla katılacağını söyledi.